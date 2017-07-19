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«Билайн» представил платформу для общения, развлечений и покупок VEON

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© Фото: retail-loyalty.org

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Приложение VEON уже можно скачать в Google Play, скоро оно станет доступно и в App Store.

Группа компаний VEON Ltd., работающая в России под брендом «Билайн», представляет VEON, который объединяет в себе функции мультимедиа-сервиса, платформы для общения и маркетплейса с партнерскими предложениями, акциями и скидками.

Пользователям VEON будет доступен развлекательно-новостной контент, а также товары и услуги, которые будут максимально соответствовать их интересам благодаря предиктивной модели, построенной на основе поведения пользователей VEON в приложении.

VEON доступен всем владельцам смартфонов на Android и будет доступен на iOS в России, а для клиентов «Билайна» весь трафик внутри VEON не тарифицируется.

«VEON - это платформа, сочетающая в себе удобство телекоммуникационных услуг и многообразие развлечений и общения в мире digital. Это очередной шаг в развитии концепции мобильности, уже сегодня открывающий россиянам новый пользовательский опыт в Интернете. При этом, как и любая другая цифровая платформа, VEON будет непрерывно развиваться, становиться еще лучше, проще и удобнее для каждого своего пользователя», - отметил Шелль Мортен Йонсен, генеральный директор ПАО «ВымпелКом».

Приложение VEON уже доступно для бесплатного скачивания в Google Play и скоро появится в App Store. За установку VEON пользователи дополнительно получат эксклюзивные предложения и скидки от российских партнеров VEON.

VEON работает на основе единой уникальной онлайн-платформы, разработанной телекоммуникационно-технологической компанией VEON Ltd. (ранее Vimpelcom Ltd.). Для российских пользователей наполнение и отдельные функции платформы создавались на территории России с учетом предпочтений и ожиданий россиян, а также требований российского законодательства. Приложение будет доступно везде, где работают App Store и Google Play, для владельцев смартфонов на iOS и Android вне зависимости от сотового оператора.

Новое качество общения

 

VEON позволяет писать, звонить, обмениваться голосовыми сообщениями, отправлять друг другу фото и видео материалы, создавать групповые чаты и т.д. Для абонентов «Билайн» предусмотрены дополнительные преимущества: сообщения и звонки (VoIP), а также интернет-трафик внутри VEON не тарифицируются. Это актуально для абонентов всех тарифов «Билайн». Стоимость интернет-трафика приложения для абонентов других операторов зависит от условий их действующего тарифа.

Специально для абонентов «Билайн» в приложении доступен Личный кабинет для управления услугами, возможности которого будут расширяться.

Специальные предложения и услуги

 

Для пользователей VEON будут доступны специальные предложения, уникальные акции и скидки на товары и услуги. В числе первых партнеров приложения в России – интегрированный оператор, объединяющий в себе предложения компаний, специализирующихся на производстве и продаже самых разных услуг, начиная от модной одежды, современной электроники, книг, путешествий и многого другого. Пользователь сможет получать предложения от таких компаний, как Lamoda, BurgerKing, Skyeng, Madrobots, а также контент от Rambler&Co. Cписок локальных партнеров в России будет дополняться вместе с развитием платформы.

VEON также имеет несколько глобальных партнеров, таких как Deezer, MasterCard, Studio+, ряд продуктов и сервисов которых в будущем могут появиться на территории всех стран запуска приложения, включая Россию.

Актуальный контент

 

VEON уже включает в себя информационные каналы популярных интернет-изданий, а также каналы с видео- и фотоматериалами, десятки специально отобранных фильмов, которые можно смотреть, не выходя из приложения, а также доступ к контенту популярных телеканалов. В дальнейшем у пользователей появится возможность подписываться на актуальные для них события, уникальные информационные каналы селебрити и брендов.

Благодаря заложенной в VEON предиктивной платформе контент внутри приложения может по желанию пользователя более точно подстраиваться под его ожидания и предпочтения. Список поставщиков и производителей контента регулярно обновляется и расширяется по мере развития приложения.

Финансовые сервисы

 

В будущем в VEON также будет интегрирован онлайн-сервис Masterpass от Mastercard, что позволит привязать к VEON банковскую карту любого банка и быстро и удобно оплачивать покупки в интернет-магазинах, просто нажав кнопку «Оплата Masterpass».

На протяжении первых шести месяцев с момента привязки банковской карты в приложении и подключения «Автооплаты» абоненты «Билайн» будут получать cashback на свой лицевой счет «Билайн» в размере 10% от суммы пополнения счета.

Больше информации о платформе VEON доступно на сайте.

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