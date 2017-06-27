Разновидности контейнеров для перевозки и хранения грузов

Для перевозок крупных партий грузов чаще всего используются герметичные контейнеры с жесткими стенками. Они вместительны, хорошо защищают как от механических повреждений, так и от негативного воздействия окружающей среды, оснащены надежными универсальными креплениями. Существует несколько видов такой тары, которая оптимально подходит для перевозок различными видами транспорта.

Популярные разновидности

Морские контейнеры. По конструкции подразделяются на имеющие жесткую крышу и без нее, различаются по тоннажу, по длине и габаритам (10, 20, 30, 40, 45 футов) и др. Имеют жесткие стенки, превосходно подходят для транспортировки больших единичных грузов или же партии товара в упаковке и без.

Железнодорожные контейнеры. В продаже есть специальные и универсальные модели. Последние позволяют разместить груз практически любых объемов и характеристик. Специализированные же сконструированы с учетом особых свойств транспортируемых объектов. Для оптимальной и быстрой загрузки железнодорожные контейнеры имеют различную конструкцию: тоннельную (для размещения с двух сторон), с открытым верхом, полностью раскладные и др. Есть контейнеры различных размеров. Подробнее о доступных конструкциях и габаритах вам может рассказать компания «Первый терминал» - http://1terminal.ru/ .

. Рефрижераторные контейнеры. Рекомендуются для грузов, требующих особых условий хранения (в частности, температурного режима). Разделяются на рефрижераторные и изотермические. В первых температура поддерживается специальным оборудованием, благодаря чему груз может быть перемещен на любое расстояние. Вторые же работают по принципу термоса и больше подходят для транспортировки в короткие сроки. Контейнеры с дополнительным холодильным оборудованием и без используются для перевозок свежих и замороженных продуктов, лекарств и др.

Переоборудованные. Создаются на базе морских или же железнодорожных. Используются в качестве бытовок, складов, жилых объектов, архивных комнат, мобильных лабораторий, мастерских и др. При необходимости в контейнере создаются двери, оконные проемы и т.д. Удобны и как стационарные, и как мобильные варианты, так как за счет универсальной конструкции и креплений могут быть перемещены практически любым видом транспорта.

Контейнеры всех типов можно не только покупать, но и брать в аренду. Это удобный вариант для тех, кому тара нужна временно, для выполнения разовых работ, а также для тех, кто хочет опробовать ее в действии перед приобретением.