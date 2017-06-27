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Разновидности контейнеров для перевозки и хранения грузов

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© Фото: 1terminal.ru

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В продаже встречаются различные виды контейнеров: морские, железнодорожные, рефрижераторные, переоборудованные и др. Они имеют свои особенности в конструкции.

Для перевозок крупных партий грузов чаще всего используются герметичные контейнеры с жесткими стенками. Они вместительны, хорошо защищают как от механических повреждений, так и от негативного воздействия окружающей среды, оснащены надежными универсальными креплениями. Существует несколько видов такой тары, которая оптимально подходит для перевозок различными видами транспорта.

Популярные разновидности

 
  • Морские контейнеры. По конструкции подразделяются на имеющие жесткую крышу и без нее, различаются по тоннажу, по длине и габаритам (10, 20, 30, 40, 45 футов) и др. Имеют жесткие стенки, превосходно подходят для транспортировки больших единичных грузов или же партии товара в упаковке и без.
  • Железнодорожные контейнеры. В продаже есть специальные и универсальные модели. Последние позволяют разместить груз практически любых объемов и характеристик. Специализированные же сконструированы с учетом особых свойств транспортируемых объектов. Для оптимальной и быстрой загрузки железнодорожные контейнеры имеют различную конструкцию: тоннельную (для размещения с двух сторон), с открытым верхом, полностью раскладные и др. Есть контейнеры различных размеров. Подробнее о доступных конструкциях и габаритах вам может рассказать компания «Первый терминал» - http://1terminal.ru/.
  • Рефрижераторные контейнеры. Рекомендуются для грузов, требующих особых условий хранения (в частности, температурного режима). Разделяются на рефрижераторные и изотермические. В первых температура поддерживается специальным оборудованием, благодаря чему груз может быть перемещен на любое расстояние. Вторые же работают по принципу термоса и больше подходят для транспортировки в короткие сроки. Контейнеры с дополнительным холодильным оборудованием и без используются для перевозок свежих и замороженных продуктов, лекарств и др.
  • Переоборудованные. Создаются на базе морских или же железнодорожных. Используются в качестве бытовок, складов, жилых объектов, архивных комнат, мобильных лабораторий, мастерских и др. При необходимости в контейнере создаются двери, оконные проемы и т.д. Удобны и как стационарные, и как мобильные варианты, так как за счет универсальной конструкции и креплений могут быть перемещены практически любым видом транспорта.
 

Контейнеры всех типов можно не только покупать, но и брать в аренду. Это удобный вариант для тех, кому тара нужна временно, для выполнения разовых работ, а также для тех, кто хочет опробовать ее в действии перед приобретением.

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