Греющие кабели Pyrotenax HIQ

Десятилетиями кабели греющего типа марки Pyrotenax за высочайшее качество чаще всего выбирают для монтажа промышленных обогревательных систем. Минеральная изоляция этих обогревателей (MI) является оптимальным решением в тех случаях, когда греющие кабели в полимерной изоляции не выдерживают допустимых пределов температурного диапазона.
Описание марки Pyrotenax
Кабели Pyrotenax HIQ относятся к последовательному типу и предназначены для стабильной работы емкостей и трубопроводов при технологической температуре +600 °C и защите систем от замерзания. Греющий кабель в оболочке из минерального материала более эффективен, надежен и долговечен, чем аналоги со стальной оболочкой. Его применяют:
- во взрывоопасных зонах,
- на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях,
- на установках для производства битумных смесей,
- для обогрева реакторов и металлических емкостей для хранения ГСМ.
Эксплуатируя греющий кабель Pyrotenax при напряжении до 600 В, можно рассчитывать на стабильную температуру нагрева выше +600 °C (в зависимости от способа сращивания) и кратковременные скачки до +1000 °C (при заделке методом лазерной сварки). Минеральная оболочка из инконеля-600 устойчива:
- к высоким температурам,
- к кислотной коррозии при возможном воздействии органики,
- к разрушению от хлоридных веществ.
Длина цепи обогрева может составлять несколько километров.
Обычная мощность греющего кабеля марки Pyrotenax HIQ достигает 300 Вт/м2. Существуют разновидности изделий, которые могут обеспечить еще более высокие температурные показатели и производительность.
Лучшие эксплуатационные характеристики
Основные преимущества греющего кабеля в MI-оболочке:
- изделие разрешено к применению во взрывоопасных зонах,
- высочайшая прочность и надежность при эксплуатации в условиях повышенных температур с требованиями высокой выходной мощности,
- устойчивость к коррозионному растрескиванию при воздействии органической щелочи или кислоты.
Для создания безопасной системы и передовых устройств электрообогрева на основе греющего кабеля Pyrotenax HIQ используется программное обеспечение TraceCalc Pro.
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