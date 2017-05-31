Греющие кабели Pyrotenax HIQ

Десятилетиями кабели греющего типа марки Pyrotenax за высочайшее качество чаще всего выбирают для монтажа промышленных обогревательных систем. Минеральная изоляция этих обогревателей (MI) является оптимальным решением в тех случаях, когда греющие кабели в полимерной изоляции не выдерживают допустимых пределов температурного диапазона.

Описание марки Pyrotenax

Кабели Pyrotenax HIQ относятся к последовательному типу и предназначены для стабильной работы емкостей и трубопроводов при технологической температуре +600 °C и защите систем от замерзания. Греющий кабель в оболочке из минерального материала более эффективен, надежен и долговечен, чем аналоги со стальной оболочкой. Его применяют:

во взрывоопасных зонах,

на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях,

на установках для производства битумных смесей,

для обогрева реакторов и металлических емкостей для хранения ГСМ.

Эксплуатируя греющий кабель Pyrotenax при напряжении до 600 В, можно рассчитывать на стабильную температуру нагрева выше +600 °C (в зависимости от способа сращивания) и кратковременные скачки до +1000 °C (при заделке методом лазерной сварки). Минеральная оболочка из инконеля-600 устойчива:

к высоким температурам,

к кислотной коррозии при возможном воздействии органики,

к разрушению от хлоридных веществ.

Длина цепи обогрева может составлять несколько километров.

Обычная мощность греющего кабеля марки Pyrotenax HIQ достигает 300 Вт/м2. Существуют разновидности изделий, которые могут обеспечить еще более высокие температурные показатели и производительность.

Лучшие эксплуатационные характеристики

Основные преимущества греющего кабеля в MI-оболочке:

изделие разрешено к применению во взрывоопасных зонах,

высочайшая прочность и надежность при эксплуатации в условиях повышенных температур с требованиями высокой выходной мощности,

устойчивость к коррозионному растрескиванию при воздействии органической щелочи или кислоты.

Для создания безопасной системы и передовых устройств электрообогрева на основе греющего кабеля Pyrotenax HIQ используется программное обеспечение TraceCalc Pro.

Заказывайте необходимый метраж греющего кабеля здесь: http://elix.ru/greyushhij-kabel/raychem/hiq/hiq1m4000-(hiq1m4000)/. Качество каждой бухты кабеля MI тщательно проверено изготовителем. Изделие также поставляется в виде готового к установке и эксплуатации элемента с заводской заделкой. Для монтажа соединений заводской набор дополнен необходимыми комплектующими и готов к установке.