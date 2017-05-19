Первый заместитель главы «Метростроя» может возглавить компанию

Достойный преемник

Вадим Александров, более 25 лет находившийся во главе «Метростроя», пояснил причины своего ухода с поста гендиректора компании на пресс-конференции 19 мая. По словам Александрова, для него пришло время заняться перспективами освоения подземного пространства и выстраивать стратегию будущих проектов метростроителей, передав дела новому топ-менеджеру. На грядущем заочном голосовании 19 июня глава «Метростроя» предложит акционерам кандидатуру своего сына Николая на должность генерального директора.

«Я все вкладывал для того, чтобы этот человек был достоин», – сказал о своем вероятном преемнике на посту главы «Метростроя» Вадим Александров. Николай Александров на данный момент является первым заместителем гендиректора «Метростроя» и контролирует 24,15 % акций «Метростроя». Также Александров-младший имеет на своем счету участие в следующих проектах: грузовой терминала «Пулково», «Пулково-3», фармацевтический завод «Палисан», центр «Ауди», защитные сооружения Петербурга от наводнений, ЛАЭС-2 и др.

Именно ему поручил Вадим Александров курировать завершение строительства стадиона на Крестовском острове, называемого в народе «Зенит-Арена», когда после череды скандалов с прежними подрядчиками Смольный передал проблемный объект «Метрострою». «Он там отработал от и до, постоянно там находится, на каждом совещании. Усилий «Метрострой» приложил много», – рассказал Александров. Он также отметил, что Николай Александров за время своей работы на «Зенит-Арене» успел наладить связи в комитетах Смольного и заслужить уважение со стороны городской администрации.

Стратегически важный объект

Смольный, по словам Александрова, еще в 2016 году выплатил почти 8 млрд рублей авансом, поэтому кредиторская задолженность по контракту на строительство «Зенит Арены», о которой писали в СМИ, не является фактической. Но для погашения аванса необходимо, чтобы объекты были приняты, а на этой стадии администрация действует без спешки. «Город медленно принимает работы, очень нерешительно, – объяснил Александров. – Но Смольный нам сейчас по этому проекту ничего не должен». В целом же, глава «Метростроя» заверил журналистов, что финансовое положение компании сейчас в хорошем состоянии, и все кредиты будут погашены с поступлением от города средств на уже выполненные работы, как в подземке, так и на других объектах.

Достижения метростроителей

Генеральный директор «Метростроя» уточнил, что решение об уходе с должности принял сам, согласовав его с акционерами 12 мая. «Меня выбрали на этот пост акционеры, конечно, я счел нужным обсудить это предложение с ними. Не скажу, что я устал, но я не могу выполнять функции гендиректора в прежнем ритме, как когда я был моложе. Задачи, которые я перед собой ставил, я, в общем-то, выполнил. Если вспомнить, что за эти годы сделалось – нам есть чем гордиться», – сообщил Александров.

Фото: пресс-центр «Интерфакс-Северо-Запад»

По его словам, еще в ранние годы работы на строительстве станций метро он поставил перед собой цель облегчить труд метростроителей. При Александрове было открыто 48 станций метро, под его руководством внедрялись новейшие технические средства, позволяющие быстрее и с меньшими трудозатратами продолжать строительство. На данный момент «Метрострой» ведет работы на четырех линиях метрополитена. Александров уверен: компания справится со всеми текущими задачами и при новом руководстве. Но оговаривается, что при этом город должен быть заинтересован в строительстве метро и освоении подземного пространства и выделять достаточное финансирование. В то же время окончательно покидать компанию Вадим Александров не планирует. «Не представляю себя вне «Метростроя», – сказал глава компании, добавив, что в дальнейшем он будет активно участвовать в работе организации и помогать ей в стратегических вопросах. Кроме того, Александров владеет 13,6 % акций «Метростроя» и является членом совета директоров. Также он заявил о готовности занять пост председателя совета директоров, если такое предложение поступит.

Приоритетные проекты

Сейчас основные силы «Метростроя» направлены на строительство станций «Беговая» (проектное название «Улица Савушкина») в Приморском районе и «Новокрестовская» в Петроградском, открытие которых запланировано весной 2018 года. По словам Александрова, компания немного отстает от графика, но планирует уложиться в срок. Напомним, на строительство «Новокрестовской» Смольный выделил всего 2,5 года, хотя по стандартам такой проект должен занимать около 4,5 лет. Из подрядчиков только «Метрострой» оказался готов выполнить поставленные задачи.

Открытие этих двух станций сейчас в приоритете у Смольного из-за подготовки к Чемпионату мира по футболу. А вот финансирование строительства других объектов метрополитена, по словам главы «Метростроя», весьма скудное. Однако компания не останавливает работы, но темпы строительства этих объектов значительно ниже. Даже о примерных сроках открытия других станций метро, не входящих в программу подготовки к ЧМ-2018, Вадим Александров говорить отказался, перенаправив вопросы журналистов на эту тему в комитет по развитию транспортного строительства, который с 2011 года является заказчиком «Метростроя». При этом Вадим Александров за время пресс-конференции несколько раз подчеркнул, что отношения между «Метростроем» и администрацией Санкт-Петербурга» прекрасные, несмотря на информацию в СМИ. Напомним, более половины акций «Метростроя» принадлежит Смольному. И хотя наблюдаются разногласия в вопросах финансирования различных объектов, конфликтов между руководством компании и городом нет.

Наталья Ежова