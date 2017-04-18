Выбор поставщика радиодеталей

Радиодетали – это расходные материалы, в которых нуждаются многие производства. Приобретать их приходится регулярно и в значительных объемах. Основная сложность для потребителя заключается в том, что подавляющее большинство поставщиков работает лишь с отдельными категориями продукции либо отдает предпочтение товарам только одного производителя. Чтобы наладить эффективные поставки радиодеталей с наименьшими издержками, рекомендуется тщательно изучить предложения и выбрать одну компанию с наиболее приемлемыми условиями сотрудничества.

Критерии выбора поставщика радиодеталей

Широкий ассортимент. Желательно, чтобы поставщик предлагал всю номенклатуру радиодеталей. В этом случае можно заказывать для производства все необходимое в одном месте.

Большой склад и товары в наличии. Это гарантия быстрых и бесперебойных поставок. Например, на сайте http://www.radioelementy.ru/ представлен широкий спектр товаров, где более 30 тыс. наименований. И склад пополняется ежедневно.

представлен широкий спектр товаров, где более 30 тыс. наименований. И склад пополняется ежедневно. Работа с производителями. Чем больше между поставщиком и покупателем посредников, тем выше стоимость продукции. Поэтому оптимально, если продавец сотрудничает напрямую с производителями, гарантируя тем самым минимальные наценки и лучшие розничные цены.

Удобная доставка. Хорошо, когда компания может предложить несколько вариантов. Например, самовывоз и доставку разными способами. Это дает возможность каждому клиенту выбрать наиболее выгодный по стоимости и срокам вариант. Некоторые способы доставки бесплатны. Крупные компании обычно могут похвастаться хорошей логистикой. Заказ даже в самые отдаленные регионы благодаря этому поставляется довольно быстро.

Квалифицированные консультанты. Их помощь неоценима в подборе необходимых деталей, а также в комплектовании заказов.

Многих покупателей волнует вопрос качества поставляемых товаров и вероятное количество брака в партии. Поэтому некоторые крупные поставщики организуют собственную независимую службу контроля качества. Товар проходит дополнительную проверку перед поступлением к покупателю, соответственно, практически все случаи брака выявляются заранее. Такая продукция не поступает в продажу, клиенту предлагаются только качественные товары. Такой поставщик экономит время клиента, а также позволяет ему эффективно выполнять работу, не выбиваясь из графика.