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«Шотландия» – новые уровни: комфорта, удобства, практичности

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Теперь, чтобы поселиться в Шотландии, вовсе не обязательно уезжать из страны. Всем, кто вдохновлен и одержим идеей оказаться поближе к эпическим пейзажам, посвящается – компактный комплекс малоэтажных домов «Шотландия». И это, кстати, всего в восьми километрах от Петербурга.

Конечно, гор, трясин и многочисленных прибрежных островов там нет, а вот леса, холмы и озера имеются, и эти пейзажи не менее живописны, чем в четвертом регионе Великобритании.

Комфорт и европейские стандарты – еще один значительный бонус, который привнесен в «Шотландию». Только представьте, как приятно каждое утро выходить в уютный дворик, где крыши домов не закрывают собой деревья, а атмосфера пропитана свежим северным воздухом. При всем этом, ты не находишься на краю вселенной, а по-прежнему остаешься в ближайшей доступности ко всем городским благам. Всего несколько минут по Новоприозерскому шоссе разделяют жителей «Шотландии» от большого торгового центра и ближайшего городского метро. Стоит признать, что для семейных пар это действительно райское место. Неподалеку от комплекса находится пони-ферма и токсовский зубровник, там можно устроить детский день рождения, покататься на лошадях и квадроциклах, увлекательно провести время в веревочном парке. А в зимний период вам не придется проделывать долгий путь, чтобы покататься на лыжах или сноуборде, ведь «под рукой» находятся различные горнолыжные курорты: «Северный склон» с известной страусиной фермой, круглогодичный курорт «Игора», «Охта Парк», горнолыжные склоны возле населенных пунктов Токсово и Кавголово.

«Шотландию» со всей уверенностью можно назвать универсальным местом, загородом, спрятанным в городских джунглях. Здесь все работает на вас, и возможность «телепортироваться» куда угодно начинает казаться вполне реальной затеей. Здесь будет комфортно человеку с любым стилем и укладом жизни: как студенту, выбор которого был определен стоимостью покупки и удачным месторасположением, так и семейной паре, поселившейся здесь из-за благоприятной экологической среды и наличия всех необходимых инфраструктурных составляющих. Самое удивительное, что в любой момент, кем бы из перечисленных персонажей вы ни были, можно с легкостью прервать привычный уклад жизни, выехав в центр города, где вас встретит поток людей, машин и громких звуков, или напротив, остаться дома и слушать тишину, которую может прервать разве что пение птиц.

Стоит добавить немного воображения, и у вас уже собственная VIP ложа наверху, скрытая от посторонних глаз и приятная для уединения. А можно сделать отдельную игровую, бильярдную, зону отдыха или тренажерный зал. Творите! Ведь у вас есть целых два уровня для воплощения самых смелых идей. Обычно недостаток пространства является основной преградой для дизайнерского маневрирования, но тут вам это точно не грозит.

Проще говоря, двухуровневая квартира – это альтернатива собственному коттеджу, и даже лучше. Ведь она выигрывает не только по цене, но и по стоимости обслуживания и содержания. Представьте, сколько средств потребуется, чтобы обслуживать загородный дом. А двухуровневые квартиры и стоят в разы дешевле, и во вложениях неприхотливы. А вот достоинств у них ничуть не меньше, чем у полноценного коттеджа. Во-первых, кухня-гостиная с выходом на балкон, где можно принять многочисленных гостей, собраться с друзьями и родственниками, а также уютная спальня на втором этаже с отдельной гардеробной, благодаря которой в жилых комнатах не понадобятся большие шкафы и комоды.

Семьи с детьми смогут почувствовать себя в настоящем загородном двухэтажном доме, ведь некоторые двухуровневые квартиры предполагают просторную кухню-гостиную с двумя окнами, две спальни и три санузла. Ребенку обязательно понравится лестница и большие окна, а также сам факт, что его комната не только отделена от общих помещений стенами, но и находится на другом уровне.

Строительная готовность домов с представленными типами квартир – конец 2017 года. Новые корпуса второй очереди строительства уже аккредитованы банками-партнерами: Сбербанк, Глобэкс, Россельхозбанк. Стоимость двухуровневых квартир (площадью от 47 кв. метров) начинается от 3 300 000 рублей. Застройщик – Navis Development Group. Эксклюзивный брокер проекта – АН «МЕТРЫ». Стратегический партнер – ПАО Сбербанк.

 

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