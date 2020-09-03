Многодетные и работающие родители Петербурга не смогут водить детей в школы

Комитет образования Санкт-Петербурга, похоже, не смог организовать работу школ под новые санитарные правила для недопущения распространения COVID-19 в образовательных учреждениях. Это выразило в составлении некорректных расписаний уроков. Родители жалуются на их нелогичность и не знают, как отправлять детей на занятия. Сильнее всего проблема затронула многодетные семьи.

В мае 2020 года Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации очного образовательного процесса в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. В документе надзорного ведомства закреплена необходимость изменения режима работы учреждений, максимального разобщения учебных коллективов и варьирования времени начала занятий и перемен.

Рекомендации были приняты и внедрены, в том числе в Санкт-Петербурге. Однако Комитет по образованию, возглавляемый в данный момент Ириной Асланян, вероятно, уделил не достаточно внимания контролю за документами в школах и не оптимизировал их работу в соответствии с новыми санитарными правилами. В итоге это привело к составлению некорректных учебных расписаний, которые вызвали оторопь у родителей петербургских школьников.

Реакцию на невнятно организованный образовательный процесс родители открыто высказывают на страницах социальных сетей школ, где уже опубликованы расписания.

Например, мамы учеников школы № 625 пожаловались, что у расписания совсем нет логики. Время привода сильно смещено к 9 утра – это начало рабочего дня, что является проблемой для семей, где отец и мать трудоустроены.