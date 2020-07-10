Картина дня: главные новости России и Петербурга за 10 июля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стали показатели смертности в Петербурге за июнь. Комитет по делам записи актов гражданского состояния отчитался о кончине 7106 человек. Это стало худшим показателем за последние десять лет и на 55% больше, чем в июне 2019 года. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец признал, что большинство смертей так или иначе связаны с коронавирусом и сопутствующей пневмонией.

Всего в первом полугодии в Петербурге скончались 34,3 тыс. человек, родились – 25,8 тыс. Это на 13% больше, чем за первые шесть месяцев 2019 года.

Второй темой, согласно «Монитору», стало возобновление работы петербургских салонов красоты, бань и спортивных баз с 13 июля. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующие постановление. Парикмахерские и салоны красоты будут работать исключительно по предварительной записи. Все остальные ограничения продлеваются до 26 июля.

«В помещениях физкультурно-спортивных организаций вновь можно будет проводить тренировки. Доступ туда разрешён только тренерскому составу, проходящим подготовку спортсменам, а также обслуживающему персоналу. При этом должны соблюдаться требования и рекомендации Роспотребнадзора», – отметили в Смольном.

Третьей темой дня стал радужный флаг на школе №511 в Шушарах. Первыми об этом написали 78.ru (12:55), «Деловой Петербург» (13:40) и Piter.tv (13:40). По информации администрации Пушкинского района, 9 июля две девушки повесили радужный флаг на флагшток рядом с российским триколором. Фотографию с полотном успели распространить в соцсетях. Через пять минут флаг сняла охрана.

Руководство школы назвало происшествие диверсией и обратилось в полицию. Одну из учениц идентифицировали, с ней и её родителями провели беседу. Затем информацию передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Topspbtv.ru, Gazeta.spb и «Фонтанка.ру».