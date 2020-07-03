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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 3 июля

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© Фото: Instagram / @vladislavkarpyuk

Темы дня

Дата открытия Эрмитажа, вступление в силу поправок к Конституции и естественный рост случаев коронавируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало возобновление работы Эрмитажа с 15 июля. Музей принял решение ограничить нахождение посетителей до двух часов.

В Смольном разрешили работать государственным музеям уже с 6 июля. В понедельник для посетителей откроются Петропавловская крепость, Музей Суворова, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей музыки в Шереметевском дворце, Литературный музей «XX век» и Центральный выставочный зал «Манеж». Русский музей заявил об открытии Михайловского и Летнего садов с 8 июля.

Второй темой, согласно «Монитору», стало подписание Владимиром Путиным указа о вступлении в силу с 4 июля поправок к Конституции. Документ опубликован на сайте Кремля. Президент также распорядился обеспечить официальное опубликование новой Конституции на портале правовой информации.

Путин заявил, что законодательство России должно полностью соответствовать обновлённой конституции. Президент добавил, что результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам. По данным ЦИК, за поправки к Конституции выступили более 77% участников голосования.

Третьей темой дня стал заявление главы городского Роспотребнадзора о всплеске заболеваемости коронавирусом. Первыми об этом написали «Росбалт» (12:20), 78.ru (12:35) и «Мой район» (13:15). По словам Наталии Башкетовой, снятие ограничений в любом случае привело бы к увеличению количества заболевших. По её словам, всё дело в том, что в город пришла тёплая погода.

При этом главный санитарный врач Петербурга подчеркнула, что возвращать отменённые ограничения из-за роста заболеваемости в городе не планируют. Уже открылись парки, детские и спортивные площадки, а с 6 июля возобновят работу фитнес-центры, бассейны, бани и музеи.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Фонтанка.ру», Piter.tv и Gazeta.spb.

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