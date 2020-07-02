Картина дня: главные новости России и Петербурга за 2 июля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стали итоги голосования по поправкам к Конституции. Центральная избирательная комиссия рассказала, что за изменение основного закона страны высказались 77,92% проголосовавших, против – 21,27%.

Петербургский Горизбирком на заседании 2 июля отчитался о результатах голосования в городе. Согласно протоколу, общее количество избирателей составило почти 4 млн человек. Явка составила 74,74%. За поправки в Петербурге выступили 77,66% голосовавших, против – 21,63%. Цифра практически полностью совпала со средней по стране.

Второй темой, согласно «Монитору», стали «Ласточки» до Валдая и Старой Руссы. С 11 июля скоростной поезд продлит маршрут Петербург – Бологое. Как рассказали в ОЖД, это сделано для популяризации внутрироссийского туризма.

Теперь «Ласточка» будет отправляться сдвоенным составом. Смена вида тяги происходит прямо по ходу движения. В Бологом один из составов будет прицеплен к тепловозу, с которым он проследует до станций Валдай и Старая Русса.

«Отправляясь с Московского вокзала в 07:17, поезд «Ласточка» будет прибывать в Валдай в 11:53 (в выходные дни в Старую Руссу в 14:00). В обратном направлении «Ласточка» будет отправляться из Валдая в 16:42 (по выходным дням из Старой Руссы в 14:40), прибывая в Петербург в 22:10», – сообщили в ОЖД.

Третьей темой дня стало продление запрета на въезд в Россию иностранных граждан до 1 августа. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (14:30), «Росбалт» (15:40) и Gazeta.spb.ru (15:45). Ранее Росавиация предлагала возобновить международные полеты с 15 июля. Федеральное агентство воздушного транспорта разослало российским аэропортам телеграмму с информацией о продлении.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», – цитирует РБК заявление ведомства.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих предположил, что возобновление международных полётов из России может состояться в июле. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что пока не знает о сроках открытия границ.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Фонтанка.ру», Piter.tv и Gazeta.spb.