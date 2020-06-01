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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 1 июня

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© Фото: Максим Мишин / РИА «Новости»

Темы дня

Голосование по поправкам в Конституцию, загоревшийся рефрижератор в здании морга, мнение губернатора о ситуации с эпидемией.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало утверждение президентом новой даты голосования по поправкам в Конституцию. Владимир Путин на рабочей встрече по изменению основного документа страны назначил дату проведения референдума на 1 июля.

«1 июля смотрится как день вполне подходящий, потому что с юридической точки зрения эта дата является безупречной», – заявил президент России. При этом подчеркнул, что голосование не должно мешать ЕГЭ. Для уточнения информации он позвонил министру просвещения прямо на совещании. Сергей Кравцов возражать не стал.

Второй темой, согласно «Монитору», стало загоревшийся рефрижератор в здании морга на территории больницы №2 в Петербурге. Как рассказывают очевидцы, для тушения огня сотрудники МЧС вывезли из здания рефрижератор с телами, а потом его увезли. Спасателям удалось ликвидировать пожар за 10 минут, пострадавших нет. С огнём боролись 12 сотрудников.

«На территории в рефрижераторе размером 2х6, высотой 3 м горел компрессор кондиционера на 3 кв. м. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, контейнер не вскрывался», – уточнили в ведомстве.

Третьей темой дня стало заявление губернатора Петербурга о ситуации с эпидемией. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (14:55), Topspb.tv (15:10) и «Метро» (15:15). Александр Беглов рассказал, что в городе наметилась тенденция к замедлению роста заболеваемости COVID-19.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся сложной, у нас количество заболевших превышает количество выздоровевших. Но всё-таки хотел бы отметить, что она имеет тенденцию к замедлению», – сказал Беглов. В Петербурге с 1 июня ещё на две недели был продлён противоэпидемический режим с некоторыми послаблениями.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb, и Topspb.tv.

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