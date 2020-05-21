LegalTech в России – выдумка или реальность

Онлайн-гость подкаста Анна Серебряникова больше 20 лет является практикующим юристом и прекрасно знает обо всех проблемах корпоративного права в России. Она долго возглавляла юридическую практику в «Мегафоне», а также занималась операционным управлением компании. После перехода в совет директоров Анна основала LegalTech-стартап, который предлагает полноценные цифровые решения для крупного бизнеса.

Анна Костыра и Deloitte много лет помогают развиваться юридическим отделам больших компаний, но многие из них до сих пор работают по принципу «тушим пожары» вместо превентивных действий. В этом плане юристы очень сильно отстают от других направлений, например, финансового сектора.

«Я всегда с завистью наблюдала за тем, как развивается FinTech. Там даже законодательство требует быть в «цифре». ФНС при Мишустине сделали то, что заставило всех налаживать связь существующих CRM-систем. Даже SAP существует в мире уже лет 30, а российские юристы максимум, что делают онлайн – подают отчётность в ФАС», – отметила Анна Костыра.

Онлайн-собеседница полностью разделяет её позицию. Две Анны являются партнёрами, они относятся к прогрессивным юристам, которые не только понимают, что такое цифровая трансформация, но и помогают развивать её.

Как считает Анна Серебряникова, на появление FinTech сильно повлияли банки, у которых бизнес настолько сократился, что им пришлось переизобрести себя. Юристы –творческая профессия, которая не станет сама себя оптимизировать. Как правило, подобные решения исходят от директоров компаний.

LegalTech развивается не так быстро в сравнении с другими отраслями. Анна Костыра знает, что юристы пытаются применять инструменты, разработанные финансистами, HR или логистами, но это им редко подходит. Обе участницы подкаста согласны, что юридическая терминология осложняет развитие цифровых технологий в профессии. А алгоритмы и стандарты, по которым работают специалисты, очень часто меняются.

Получается, что юристы, осознавшие необходимость цифровизации, не могут найти на рынке подходящие продукты. Они видят или иностранные решения, или проекты на ранней стадии разработки продукта. LegalTech в России создаётся разработчиками из FinTech, которые не оценили все сложности и специфические требования юристов к продукту.

«Когда мы начали работу, то долго объясняли программистам, как юридические понятия соотносятся с нормами русского языка. У юристов «деньги» бывают восьми видов – штрафы, убытки, цена и т.д. Программисты же видели деньги и распознавали их как деньги. Юристам важно понять из контекста, что это за деньги, к чему они относятся и в какой конструкции работают», – вспоминает Анна Серебряникова.

В итоге у стартапа nlogic (входит в «ИКС Холдинг») получились три комплексных LegalTech продукта. Они многофункциональные и подстраиваются под любые сложные задачи. Это даёт возможность юристам больше быть в суде и меньше тратить времени на подготовку. Решения nlogic интегрированы с «Консультантом» и «Гарантом», поэтому они онлайн отслеживают изменения и сообщают о них юристам.

«Когда мы говорим о цифровизации, то всегда приходится интегрироваться с существующими системами – мы не можем поменять SAP или 1С. Поэтому мы научились с помощью искусственного интеллекта заполнять карточки в этих системах. Это оказалось очень большим драйвером повышения эффективности. В итоге наши клиенты сэкономили время на выполнении рутинных операций», – хвастается Анна Серебряникова.

В этом деле Deloitte занял очень важную нишу – компания выступает помощником между юридическими отделами корпораций и новыми технологиями. Потому что если отцифровывать бардак, то получится цифровой бардак.

Организация Большой четвёрки занимается LMC (Legal Management Services). В тех же Штатах – это целое направление юристов, которое занимается не правом, а эффективностью. Deloitte оценивает по пятиступенчатой лестнице зрелости юридическую функцию российских компании. Помогает перейти от тех самых «тушений пожаров» к превентивной работе. В слаженно работающих корпорациях консультанты Deloitte добавляют машинное обучение, роботизацию, подключают ботов.

В заключение подкаста оба юриста согласились, что пока находятся в догоняющей стадии цифровизации. Но скоро LegalTech сможет перейти к анализу «больших данных» и созданию модели угроз, что поможет сравниться с остальными сферами бизнеса.