Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 8 мая

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало возможное продление до конца мая режима самоизоляции в Петербурге. Документ попал в руки журналистов «Ротонды». В обновлённом постановлении, которое определяет правила жизни города во время эпидемии коронавируса, должно появиться положение об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах.

При этом петербуржцы ожидают некоторых послаблений режима повышенной готовности: открытие салонов красоты и МФЦ. В Смольном обещают в скором времени опубликовать обновлённое постановление.

За сутки в Петербурге выявлены 375 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в России прибавилось 10699 больных COVID-19. Итого в городе уже 6565 выявленных случаев, а всего в стране – почти 188 тысяч.

Второй темой, согласно «Монитору», стали новые данные о коронавирусе от Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали, что невозможно заразиться COVID-19 через систему вентиляции в здании или при пользовании кондиционером. При высоких температурах коронавирус практически полностью теряет свою инфекционную активность. А низкий уровень влажности и солнечные лучи способствуют его разрушению.

«Новый коронавирус не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше +30 градусов», – уточнили на портале стокоронавирус.рф.

Третьей темой дня стало возобновление работы с 12 мая городских судов. Первыми об этом написали «Бумага» (16:55), Gazeta.spb (17:00) и Topspb.tv (17:30). Объединённая пресс-служба судов Петербурга рассказала о начале работы в обычном режиме городского суда, районных судов и мировых судей.

Однако войти в зал суда можно будет лишь при наличии средств защиты для лица и рук. В зданиях все должны будут соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Нарушителей обещают выгонять.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Regnum, Piter.tv и Gazeta.spb.