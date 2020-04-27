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Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 27 апреля

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало количество заражённых коронавирусной инфекцией в России. За сутки в стране подтвердили ещё 6198 случаев заболевания COVID-19. Таким образом общее количество больных достигло 87 тыс. человек. Россия обогнала Китай, где за всё время было зафиксировано почти 84 тыс. случаев заболевания.

В Петербурге за сутки выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом, всего же заболели 3238 петербуржцев. По информации Роспотребнадзора, почти у половины из них нет выраженных симптомов. 518 человек успешно выздоровели и были выписаны.

Второй темой, согласно «Монитору», стали условия, которые позволят жителям Петербурга беспрепятственно посещать дачи в Ленобласти во время майских праздников. Власти города и области договорились, что всем выезжающим нужно при себе иметь паспорт, а также документ, подтверждающий право собственности или договор аренды садового участка либо дачи. По информации Смольного, в Петербурге и Ленобласти находится около 700 тыс. участков, на которых отдыхают около 2,5 млн жителей города.

Дачникам также рекомендуется сделать все необходимые покупки в городских магазинах, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции за его пределами. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предупредил, что тем, кто отправится на личном транспорте, необходимо ехать без остановок, строго придерживаясь маршрута «дом-дача».

Третьей темой дня стал перенос акции «Бессмертный полк» в онлайн из-за COVID-19. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (12:40), 78.ru (12:40) и 47news.ru (13:30). Движение «Волонтёры Победы» сообщило об изменении формата мероприятия на своём сайте. 9 мая акция пройдёт в виде трансляции на 200 медиаэкранах в Москве, а также в онлайн-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России». Для участия в «Бессмертном полку» нужно заполнить форму на сайте проекта или на портале «Банк Памяти».

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Regnum, Piter.tv и Gazeta.spb.

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