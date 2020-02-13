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Дайняк ставит «Яблоку» палки в колёса ради абсолютной власти «Единой России» в «Литейном»

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© Фото: Дарья Драй / ИА REGNUM

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Представитель партии «Единая Россия» Павел Дайняк продолжает дискредитировать работу муниципального совета.

Исполняющий обязанности главы МО «Литейный округ», представитель партии «Единая Россия» Павел Дайняк продолжает дискредитировать работу муниципального совета, большую часть которого составляют депутаты «Яблока», чтобы добиться проведения новых выборов и получить большинство в муниципалитете.

Представитель «Единой России», депутат муниципального округа «Лиговка-Ямская» Сергей Тарасов направил в прокуратуру Центрального района Петербурга обращение с требованием провести проверку деятельности муниципального совета МО «Литейный округ». В документе Тарасов обращает внимание на тот факт, что депутаты МО якобы не проводят заседаний и даже не смогли собраться непосредственно после проведения выборов 8 сентября 2019 года, согласно установленным регламентом срокам.

Кроме того, единоросс утверждает, что своими действиями представители партии «Яблоко» саботируют работу муниципального совета и ставят под угрозу срыва все социальные программы.

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