Дайняк ставит «Яблоку» палки в колёса ради абсолютной власти «Единой России» в «Литейном»

Исполняющий обязанности главы МО «Литейный округ», представитель партии «Единая Россия» Павел Дайняк продолжает дискредитировать работу муниципального совета, большую часть которого составляют депутаты «Яблока», чтобы добиться проведения новых выборов и получить большинство в муниципалитете.

Представитель «Единой России», депутат муниципального округа «Лиговка-Ямская» Сергей Тарасов направил в прокуратуру Центрального района Петербурга обращение с требованием провести проверку деятельности муниципального совета МО «Литейный округ». В документе Тарасов обращает внимание на тот факт, что депутаты МО якобы не проводят заседаний и даже не смогли собраться непосредственно после проведения выборов 8 сентября 2019 года, согласно установленным регламентом срокам.

Кроме того, единоросс утверждает, что своими действиями представители партии «Яблоко» саботируют работу муниципального совета и ставят под угрозу срыва все социальные программы.