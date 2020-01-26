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Программа «Твой бюджет – 2020» – в Выборгском районе идей нет

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© Фото: Элеонора Петрова

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В 2020 году конкурс районов будет проводиться правительством Петербурга в пятый раз.

25 января в Политехническом университете прошла встреча жителей Выборгского района. Инициатором выступили активисты сети Центра Прикладной Урбанистики. Темой обсуждения стала реализация программы «Твой бюджет – 2020», в ходе которой жители города предлагают инициативы по изменению района. В 2020 году правительство Петербурга будет проводить в пятый раз конкурс районов. По итогам которого самые активные граждане в районах получат возможность самостоятельно распределить финансирование на реализацию своих проектов. Необходимо отметить, что Выборгский район ещё не выигрывал в этом конкурсе ни разу.

В зале пространства «Точка кипения» собралось порядком 30 человек. После общего знакомства всех участников, граждане начали обсуждать идеи друг друга. Как такового обсуждения предложений не состоялось. Зато выкрикивались лозунги: «не давать спуску чиновникам», «долой заборы», «за раздельный сбор мусора». Звучали жалобы на водителей, которые не правильно паркуют свои автомобили во дворах, на плохую уборку тротуаров, на недостаток аппаратов выдающих «дог пакеты» для собаководов. Поступило предложение поставить в Выборгском районе мобильную лабораторию для проверки воды, организовать пункт приёма использованных батареек и построить больше безопасных наземных переходов.

Фото: Элеонора Петрова
 

В конце встречи модератор подытожил: «Оформленных идей нет в рамках проекта «Твой бюджет – 2020». Но все единодушно сошлись во мнении, что необходимо усилить давление на МО Светлановское. «Необходимо, что бы они всем рассказали за оставшиеся 20 дней о программе, и тогда можно будет накидать наибольшее количество заявок. У них много ресурсов, пусть сажают секретаря, подключают библиотеки. Или вот, например, на предстоящем митинге 27 февраля в память о блокадниках, вышли и рассказали про твой бюджет», – провозгласил активист.

Глава Администрации МО Светлановсое Сергей Кузьмин дал следующий комментарий прошедшему событию:

«Прежде всего порадовало, что много инициативных граждан именно нашего округа приняли участие в данном мероприятии, это замечательно. У меня были две цели посещения: как новому руководителю важно понимать предложения и проблемы жителей округа, для организации эффективной работы местной администрации. Вторая, это непосредственно заявленная тема мероприятия. Возможность поучаствовать в обсуждении идей с жителями, оказать методическую помощь и поддержку депутатам при обсуждении тех или иных инициатив, и конечно, понять степень информированности жителей округа о самом проекте, предстоящей работе с ним (этапность, стадийность). Как отметил в своем выступлении консультант программы «Твой бюджет» Олег Паченков, после этапа отбора заявок вне зависимости от количества их поступивших будет выбрано 20 основных заявителей (плюс 20 резервных заявителей) которые и продолжат работу над проектом.

Для того, чтобы район стал победителем нужна более глубинная проработка идей и нестандартные решения, отвечающие современным тенденциям, например в области комплексного благоустройства. Выбрать из потока пожеланий самые острые, актуальные и насущные.

Мы с радостью будем приветствовать тех, кто готов погрузиться с головой в работу и всячески будем поддерживать инициативных жителей, кто готов от разговоров двигаться к реальным делам по улучшению жизни в нашем муниципалитете»

Более категорично о мероприятии высказался бывший председатель общественного совета проекта «Городская среда» Скопылатов Станислав:

«Мне удалось посмотреть трансляцию мероприятия в ВК. Меня не порадовало то, что я увидел. Участников было чуть больше 20 человек. Каждый пытался подчеркнуть свою оппозиционность. В целом напомнило больше «квартирник» тех, кто проиграл на выборах осенью 2019. Высказанные идеи либо слишком локальны, либо глобальны и не укладываются в 15 млн рублей предоставляемых правительством Петербурга победившему району. Конструктивных и реальных проектов нет, участники мероприятия сами это подтверждают. В результате все скатилось к тому, что надо всю ответственность за реализацию проекта свалить на муниципальный совет. Но это идея тоже не нова».

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