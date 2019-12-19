Сговор на 650 млн рублей раскрыт в сфере детского питания Колпино

Антимонопольщики обнаружили нарушения закона о защите конкуренции компаниями АО «Артис-Детское питание», ООО «База Мария», ООО «Лимак-Нева», ООО «СПб Спец Строй», ООО «Евроспецсервис», ООО «Специализированная торговая компания», ООО «НУР» и ООО «Невская дистрибьюторская компания». Также в деле фигурирует ООО «Юридическое бюро «Авангард» и администрация Колпинского района.

Сотрудники УФАС обнаружили, что, находясь в сговоре, восемь компаний по очереди побеждали на тендерах поставок детского социального питания. Сторонние конкуренты к конкурсу не допускались, поэтому завышенная стоимость госконтрактов в процессе торгов не снижалась. По материалам УФАС, с 2016 по 2018 годы картель получил 29 контрактов на поставки питания в детсады, школы и больницы на общую сумму 650 млн рублей.

Схема была тщательно продумана. «Юридическое бюро «Авангард» координировало действия компаний и колпинских чиновников, без которых схема не сработала бы. Так, в условия конкурса вносились заведомо невыполнимые требования для несведущих участников. Например, предоставление прошлогодних протоколов испытаний на радиологические исследования, под которыми понимались измерения активности стронция-90 в пробах пищевых продуктов. Кроме того, УФАС обнаружило, что юристы не просто курировали действия участников на торгах, но и, по сути, определяли победителей. Компания «Авангард» составляла всю необходимую документацию, в том числе и итоговые протоколы конкурсной комиссии, фактически выполняя обязанности районных чиновников. От представителей власти требовалось только поставить подпись, вероятно, небезвозмездно. Для создания иллюзии конкуренции использовались «организации поддержки», которые также распределялись по победителям и закупкам. В итоге участники конкурсов подписывали договоры на оплату юридических услуг с «Авангардом».

Специалисты утверждают, что аналогичные картельные схемы провернуть без участия заказчика, а в данном случае чиновников администрации Колпино, практически невозможно. Районные власти ситуацию не комментируют. Тем не менее ответчики по делу находятся под следствием по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».

В Петербурге за последние пару лет УФАС расследовало уже три эпизода о пищевых картелях. Так, АО «КСП Василеостровского района», АО «Фирма Флоридан» и ООО «Воскресенье» с 2015 по 2017 годы участвовали в 50 конкурсах на поставки питания, в итоге получив контракты на общую сумму более 65,5 млн рублей. В другом сговоре уличили ООО «Евроспецсервис», ООО «ЕСС», ООО «Торговый дом «Северо-Запад» и ООО «Специализированная торговая компания». Они сообща участвовали в 27 закупках для городских лечебных, образовательных и социальных учреждений. Третье дело касалось услуг по организации школьного питания в Курортном районе. Тогда антимонопольщики обнаружили нарушения закона о защите конкуренции в действиях ООО «Квадрат», ООО «Нур» и ООО «Ленагропром».

Сфера социального питания в Петербурге не первый год находится в кризисе. Последствия действий недобросовестных поставщиков в первую очередь отражаются на качестве и безопасности питания в учебных заведениях. Антисанитария на пищеблоках, продукты низкого качества, просрочка и фальсификаты – самые распространенные причины отравления юных петербуржцев. В феврале в школе №138 Калининского района было зафиксировано массовое заболевание учеников, а в сентябре около 20 детей школы № 508 Московского района госпитализировали с симптомами кишечной инфекции. Эксперты полагают, что администрации города давно пора пересмотреть существующую систему организации детского питания и внедрить более надёжные механизмы контроля поставщиков.