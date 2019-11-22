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УФАС Петербурга обнаружило сговор поставщиков на рынке социального питания

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© Фото: Игорь Зарембо / РИА «Новости»

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В нарушении закона «О защите конкуренции» подозреваются три компании. Возбуждено дело в отношении «Артис-Детское питание», «Фирма Флоридан» и «База Мария».

Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу обнаружили признаки картельного сговора в сфере социального питания. По данным ведомства, фирмы могли объединиться, чтобы повлиять на цены контрактов на торгах.

В несоблюдении закона о защите конкуренции подозреваются компании «Артис-Детское питание», «Фирма Флоридан» и «База Мария». На возможные нарушения обратили внимание в организации «Общероссийский народный фронт» в рамках проекта «За честные закупки».

По подсчетам представителей ОНФ, ущерб от деятельности картеля составил около 2 млрд рублей. Из-за манипуляций поставщиков победители на торгах получали контракты с незначительным снижением начальной максимальной цены. В отношении компаний возбуждено дело.

Указанные поставщики ранее уже становились участниками картелей. За последние два года УФАС Петербурга удалось зафиксировать три случая сговора компаний на торгах в сфере питания. Так, АО «Фирма Флоридан», АО «КСП Василеостровского района» и ООО «Воскресенье», объединившись, приняли участие в 50 конкурсах. В общей сложности компании получили контракты на сумму свыше 65,5 млн рублей. Во втором деле фигурировали «Евроспецсервис», «ЕСС», «Торговый дом «Северо-Запад» и «Специализированная торговая компания». Они были участниками 27 аукционов на поставку питания в лечебные, образовательные и социальные учреждения Северной столицы. Ещё один сговор обнаружен среди поставщиков школ Курортного района.

Сфера социального питания в Петербурге переживает кризисный период. Последствия деятельности нерадивых операторов можно обнаружить в учебных заведениях. Проверки региональной прокуратуры и Роспотребнадзора выявляют серьёзные нарушения санитарных норм в школьных столовых, нередко детей кормят продуктами низкого качества и фальсификатами.

Из-за сотрудничества с ненадёжными предприятиями в образовательных учреждениях периодически случаются отравления и вспышки кишечной инфекции. К примеру, в сентябре более чем у 20 детей из школы № 508 нашли симптомы заболевания кишечной инфекцией. В результате 11 учащихся госпитализировали, у 8 пострадавших была диагностирована дизентерия. Организатором питания в учебном заведения являлся комбинат «Юность». В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили на предприятии и в школе многочисленные нарушения СанПиН. И это не единственный подобный случай за последний год. Ранее в феврале в школе №138 Калининского района было зафиксировано массовое отравление учеников.

Эксперты считают, что администрации города пора обратить внимание на сложившую ситуацию в сфере социального питания. По их мнению, зачастую торги в Петербурге выигрывают сомнительные компании за счёт снижения цен на услуги. После получения контрактов поставщики либо нанимают субподрядчиков, либо исчезают вместе с полученными средствами. Для повышения качества обслуживания учреждений необходимо пересмотреть существующую систему и внедрить более надёжные механизмы контроля поставщиков.

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