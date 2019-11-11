Транспортная реформа позволит заработать на туристах, приезжающих в Петербург

Власти Петербурга собираются убрать ряд маршрутов для автобусов, что в первую очередь позволить освободить дороги от засилья частных компаний, чьи водители часто лихачат на дорогах и становятся причиной аварий. Вместе этого правительство запустит просторные и новые автобусы, для которых проложит более оптимизированные маршруты.

Кроме того, изменится цена на проезд. Губернатор Петербурга Александр Беглов внёс поправку в бюджет на 2020 год, сокращающую правительственное субсидирование на общественный транспорт. Таким образом, цена на жетон в метро вырастет с 45 до 60 рублей.

Несмотря на удорожание, сэкономить на проезде все-таки можно. Для этого достаточно оформить Единую карту петербуржца. Уже сейчас проезд по ней составляет всего 30 рублей, что помогает сохранить семь рублей с каждой поездки в метро, оплаченной по «Подорожнику» и 15 рублей с каждого купленного жетона. После транспортной реформы экономия вырастет в два раза – при стоимости жетона в 60 рублей проезд по карте петербуржца все так же составит 30 рублей.

Помимо серьёзных скидок на проезд, карту можно использовать как полис ОМС и как электронную подпись, а значит записаться к врачу и подписать электронные документы станет гораздо проще. На неё же будут приходить пенсии и бюджетные выплаты. Кроме того, годовое обслуживание карты бесплатное, и оформить её можно в трёх крупнейших банках – ВТБ, «Санкт-Петербург» и Сбербанк.

Проезд для иностранных туристов будет дороже, чем для горожан, а деньги, вырученные с приезжих, пойдут на улучшение города.