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Фармстандарт и Bristol-Myers Squibb (BMS) заключили соглашение о передаче прав на препарат «Даклинза» для лечения хронического гепатита С

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© Фото: «Фармстандарт»

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Лекарственное средство используют в составе комплексной терапии взрослых пациентов.

АО «Фармстандарт» и Bristol-Myers Squibb (BMS) подписали соглашения о передаче компании «Фармстандарт» прав на производство, продажу и дистрибуцию на территории России и стран ЕАЭС лекарственного препарата «Даклинза» (МНН «Даклатасвир»). Согласно заключенным соглашениям BMS передаст «Фармстандарту» регистрационное удостоверение на препарат «Даклинза» и права на интеллектуальную собственность с возможностью использовать товарный знак «Даклинза» и логотип BMS в течение ограниченного периода времени, установленного подписанным лицензионным соглашением BMS.

«Даклинза» (МНН «Даклатасвир») – это препарат современного класса, который представляет собой высокоспецифичное средство прямого действия против вируса гепатита С. Лекарственное средство предназначено для применения в составе комплексной терапии взрослых пациентов.

В 2014 году в мире насчитывалось от 390 до 410 млн человек с хроническим вирусным гепатитом (ХВГ), из которых 150-170 млн – с хроническим гепатитом С. В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по числу заболевших. По разным оценкам, в нашей стране от 2,5 до 5 млн человек страдают хроническим гепатитом С. В 2018 году, по данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации официально было зарегистрировано 48 тыс. человек с диагнозом ХГС. Эксперты считают, что 45–65% людей, живущих с ВИЧ, инфицированы ХГС.

Несмотря на масштабы распространения заболевания, охват пациентов лекарственной терапией в нашей стране составляет всего около 2-5%, поэтому обеспечение доступности российским пациентам инновационной безинтерфероновой терапии является приоритетной задачей.

«Благодаря разработкам мировой науки сегодня у людей, живущих с вирусом гепатита С, появились реальные шансы существенно улучшить качество их жизни. К сожалению, природа этого заболевания такова, что на протяжении многих лет хронический гепатит С может протекать без явных симптомов. Это существенно усложняет выявляемость заболевания. Вопросы профилактики, диагностики, а, в случае выявления вируса, вопросы обеспечения пациентов современными инновационными лекарственными препаратами, на наш взгляд, являются первостепенными. Мы рады, что в сотрудничестве с компанией Bristol-Myers Squibb мы можем предложить пациентам в России и странах ЕАЭС терапию нового поколения», – отметил генеральный директор АО «Фармстандарт» Григорий Потапов.

К 2021 году, когда ожидается завершение технологического трансфера, полностью локализованный препарат будет выпускаться на площадке ОАО «Фармстандарт-Лексредства» под новым торговым наименованием. До этого момента «Фармстандарт» будет поставлять на российский рынок препарат «Даклинза», произведенный компанией BMS, сохраняя таким образом доступность терапии для пациентов.

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