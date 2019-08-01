Витрины Невского Центра оживут

1 августа торговый комплекс «Невский Центр» запустил первый в своей истории концептуальный витринный проект, над которым трудились студия ретейл-дизайна Ольги Болкуновой и дизайнер Янис Чамалиди. Концепция «Осенний лес» представит новые коллекции арендаторов ТК и подскажет идеи для образов.

Уже сейчас в магазинах торгового комплекса появляются и новые осенние коллекции, и школьная форма, поэтому для удобства прохожих и посетителей запланировано постоянное обновление представленных в витринах образов. Ответственным за это стал известный дизайнер Янис Чамалиди. «Для меня было важно объединить инновационные продукты разных компаний и актуальные тренды нового сезона, – рассказал дизайнер. – Уверен, что игра цвета, фактур, декораций и образов, созданных на манекенах, не оставит равнодушными ни одного покупателя».

Представленная концепция была создана и реализована компанией Retail Design Studio. «Осеннее оформление витрин ТК «Невский Центр» строится на художественном приеме заполнения пространства витрин насыщенной по цвету нитяной архитектурой. Цвета подобраны в соответствии с модными трендами сезона «Осень 2019». В декорациях используются подвижные кинетические элементы, а пол и панно покрыты глянцевым пластиком в тон нитям и отражают световые эффекты, подчеркивая каждый размещенный арт-объект», – отметила руководитель студии Ольга Болкунова. Некоторые витрины созданы при непосредственном участии арендаторов (например, Ianis Chamalidi, «Теремок», «Маленькая леди», Togas), а остальные представляют образы от разных арендаторов торгового комплекса.

Кроме модных гаджетов, аксессуаров и одежды в проект было интегрировано и сотрудничество ТК с Ленинградским зоопарком: в витринах можно встретить жирафа Соню, которого недавно взял под свою опеку «Невский Центр».

В планах торгового комплекса на постоянной основе в зависимости от сезона и информационных поводов обновлять концепцию, что позволит стать заметнее и привлечь внимание прохожих. «В современном ретейле витрины являются не просто украшением экстерьера магазинов, а, прежде всего, это эффективный инструмент формирования имиджа и увеличения продаж арендаторов, – пояснила руководитель отдела маркетинга ТК «Невский Центр» Екатерина Руновская. – Именно поэтому мы решили запустить первый в нашей истории витринный проект с учетом главных трендов мировой моды и рассчитываем за счет него увеличить клиентский трафик».