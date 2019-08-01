  • 1 Август 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 20:20 63.8275  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 20:20 70.6373  
Нефть($) 01.08.2019 63.25 1.60
Нефть(p) 01.08.2019 4087.94 +110.54

Витрины Невского Центра оживут

Автор:

Темы дня

Концепция «Осенний лес» представит новые коллекции арендаторов ТК и подскажет идеи для образов.

1 августа торговый комплекс «Невский Центр» запустил первый в своей истории концептуальный витринный проект, над которым трудились студия ретейл-дизайна Ольги Болкуновой и дизайнер Янис Чамалиди. Концепция «Осенний лес» представит новые коллекции арендаторов ТК и подскажет идеи для образов.

Уже сейчас в магазинах торгового комплекса появляются и новые осенние коллекции, и школьная форма, поэтому для удобства прохожих и посетителей запланировано постоянное обновление представленных в витринах образов. Ответственным за это стал известный дизайнер Янис Чамалиди. «Для меня было важно объединить инновационные продукты разных компаний и актуальные тренды нового сезона, – рассказал дизайнер. – Уверен, что игра цвета, фактур, декораций и образов, созданных на манекенах, не оставит равнодушными ни одного покупателя».

Представленная концепция была создана и реализована компанией Retail Design Studio. «Осеннее оформление витрин ТК «Невский Центр» строится на художественном приеме заполнения пространства витрин насыщенной по цвету нитяной архитектурой. Цвета подобраны в соответствии с модными трендами сезона «Осень 2019». В декорациях используются подвижные кинетические элементы, а пол и панно покрыты глянцевым пластиком в тон нитям и отражают световые эффекты, подчеркивая каждый размещенный арт-объект», – отметила руководитель студии Ольга Болкунова. Некоторые витрины созданы при непосредственном участии арендаторов (например, Ianis Chamalidi, «Теремок», «Маленькая леди», Togas), а остальные представляют образы от разных арендаторов торгового комплекса.

Кроме модных гаджетов, аксессуаров и одежды в проект было интегрировано и сотрудничество ТК с Ленинградским зоопарком: в витринах можно встретить жирафа Соню, которого недавно взял под свою опеку «Невский Центр».

В планах торгового комплекса на постоянной основе в зависимости от сезона и информационных поводов обновлять концепцию, что позволит стать заметнее и привлечь внимание прохожих. «В современном ретейле витрины являются не просто украшением экстерьера магазинов, а, прежде всего, это эффективный инструмент формирования имиджа и увеличения продаж арендаторов, – пояснила руководитель отдела маркетинга ТК «Невский Центр» Екатерина Руновская. – Именно поэтому мы решили запустить первый в нашей истории витринный проект с учетом главных трендов мировой моды и рассчитываем за счет него увеличить клиентский трафик».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Вкус Чехии: где в Петербурге попробовать трдельник

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает об истории вкусного десерта и местах, где его продают в городе на Неве.

    читать далее →

    «Самый нелепый дом в Ленинграде»: «Слеза социализма» на Рубинштейна

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает об экспериментальной постройке, которая не оправдала надежд авторов.

    читать далее →

    Дельфинарий и океанариум: где увидеть морских животных в Петербурге

    Подводный мир удивителен. И как сильно люди любят рыб, так же сильно они должны уважать их жизнь. В Северной столице мало мест, где можно увидеть большие представления с морскими животными и при этом не беспокоиться за их самочувствие. Хватит двух пальцев.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.07.19
    Функции трапа
    31.07.19
    Функции дренажного колодца
    30.07.19
    Назначение дренажного колодца
    30.07.19
    Положительные свойства пластиковых окон
    26.07.19
    Приписное свидетельство: особенности получения документа
    25.07.19
    Строительство домов из бруса «под ключ»
    18.07.19
    Пять сериалов, которые смотрят запоем
    18.07.19
    Обучение татуировке: сроки и основные принципы программы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram