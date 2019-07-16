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У Татьяны Бажановой потребовали вернуть премии на миллионы рублей

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© Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Ключевой человек в Международном банке Санкт-Петербурга в 2018 году вместе с другими членами совета директоров получили премии на сумму свыше 84 млн рублей.

Временная администрация Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), введенная Центробанком РФ после отзыва лицензии, потребовала взыскать с членов совета директоров организации больше 84 млн рублей. Сумму предприниматели ранее получили в виде премий.

В определении о приеме иска Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти сказано, что администрация требует признать недействительными приказы, согласно которым члены совета директоров Максим Анищенков, Елена Скворцова, Сергей и Татьяна Бажановы получили премии в общем размере 84,1 млн рублей. Эти деньги предлагается взыскать в пользу МБСП.

Наибольшую премию с января по октябрь 2018 году получил Сергей Бажанов, бывший сенатор и главный акционер банка. Ему выплатили более 36 млн рублей.

В последние годы главным человеком в банке была Татьяна Бажанова. Это произошло, когда ее муж Сергей стал членом Совета Федерации и по закону не мог руководить банком. Центробанк РФ ввел временную администрацию в МБСП в середине октября 2018 года. Решение было принято после того, как Агентство по страхованию вкладов начало изучать дела банка и нашло дыру в балансе на 13 млрд рублей.

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