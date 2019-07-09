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Юридический комитет Петербурга назвал Анохину условия передачи городу особняка Черкасского

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© Фото: vk.com/spb_today

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После передачи особняка Черкасского в частное владение он уже трижды горел.

Юридический комитет Петербурга официально ответил депутату ЗакСа Андрею Анохину, который ранее направлял запрос о возможности изъятия памятника культурного наследия города у собственника, не обеспечивающего надлежащий уход.

Дом номер 23 на Университетской набережной, он же особняк Риттеров, является частью культурного наследия региона. Архитектурный памятник включен в соответствующий госреестр.

После передачи особняка Черкасского в частное владение он уже трижды горел. На столь плачевную ситуацию с памятником культуры обратили внимание не только обычные граждане, но и депутаты Законодательного собрания. В частности, Андрей Анохин.

Петербуржцы и депутат поинтересовались, при каких условиях можно вернуть исторический объект в муниципальное владение и спасти его.

Юркомитет разъяснил, что данная ситуация регламентируется ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ». Согласно закону, если собственник не обеспечивает надлежащего ухода памятнику культуры или подвергает его опасности, соответствующий орган может обратиться в суд.

В случае, когда суд принимает сторону истца, культурный объект может быть изъят из частного владения и выставлен на торги, либо его может выкупить профильный городской орган по управлению имуществом. Вырученные от продажи средства поступают предыдущему владельцу.

Депутаты ЗакСа уже обсуждали проблему дома Черкасского. Ситуация обострилась после очередного пожара, уже третьего за год. По данным издания «Невские новости», в июне было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований к сохранению и надлежащей эксплуатации объектов культурного наследия.

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