В 2019 году инвесторы должны представить проекты по реконструкции Конюшенного ведомства

Императорское Конюшенное ведомство находится недалеко от Марсового поля и не используется почти 25лет из-за ветхого состояния. О необходимости реконструкции памятника русского классицизма говорят уже не первый год, но пока не был предложен ни один проект, который устроил бы все заинтересованные стороны.

Свой план представил комитет по культуре. По их идее, в Конюшенном ведомстве разместятся залы для временных выставок и художественные мастерские, а во внутреннем дворе будет открытый амфитеатр и культурно-досуговый центр «Музейный квартал Санкт-Петербурга». Еще несколько лет назад в Смольный был передан альбом с конкурсными проектами студентов СПбГАСУ по реставрации и использованию Конюшенного ведомства.

Поскольку у города не хватает бюджета на реализацию столь масштабного проекта, т.к. он требует очень больших финансовых вливаний, было принято решение о поиске инвесторов. В 2010 году ГК «Плаза Лотос Групп» получила права на здание для создания гостиничного комплекса One Konyushennaya Square без изменения предметов охраны. Но вместо восстановления снесли часть исторических корпусов. «Никогда не видел более преступного проекта», – говорит доктор искусствоведения Андрей Пунин. Теперь градозащитники оказывают повышенный интерес ко всем потенциальным инвесторам. Требуется прийти к консенсусу и принять общее видение реставрации Конюшенного ведомства, иначе Петербург потеряет здание петровских времен. Выбрать проект должны городские власти с горожанами.

Общественный деятель Борис Вишневский отмечает, что «… процесс развивается в технологически правильном направлении, потому что его инвесторы – люди трезвые, вменяемые, адекватные. Они начали с того, что обратились к градозащитникам, показали проект, сказали, что готовы слушать и учитывать замечания, обсуждать, устранять противоречия. Это нужно, это может привести к результату. А когда люди пытаются сперва пробить через властные структуры какое-то решение, а потом удивляются, почему же общественность возмущается.…Так она возмущается потому, что вы не сочли нужным ни с кем поговорить. Петербург – такой город, где люди очень чувствительны к вторжению в историческую среду…».

По сообщению от врио губернатора Александра Беглова, город ведет диалог с 4-5 возможными инвесторами. На данный момент известно лишь три инвестиционных проекта по восстановлению исторического объекта. Компания «Старт Девелопмент» имеет грандиозные планы на Конюшенное ведомство. Предлагается создать крупнейший Музей современного искусства, объединив близлежащую площадь Эрмитажа и Русского музея. Так же под комплексом хотят реализовать подземный паркинг, что может привести к нарушению фундамента. Это вызывает осложнения, поскольку по закону об охране памятников подобные действия запрещены. Компания ранее заявляла, что готова сотрудничать с градозащитниками, экспертами в области архитектуры и профессиональным сообществом.

Компания «Тандем-Истейт» предлагает для начала отреставрировать помещения с сохранением их исторического облика и восстановить снесенные во дворе корпуса. В самом ведомстве планируется создать многофункциональный центр, арт-пространство с образовательно-развлекательными функциями. Кардинальных изменений не планируется, смущает лишь отсутствие экономической рентабельности, ведь по расчетам срок окупаемости составляет 49 лет.

Также ведомством заинтересовался «Магазин Купцов Елисеевых». Проект предполагает объединение исторических зданий и внутренних дворов с размещением экспозиционных залов и развлекательных площадок. Компания планирует создать многофункциональный центр с учетом общественных и коммерческих потребностей города. Стоит отметить, что потенциальный инвестор ранее имел успешный опыт по восстановлению исторического здания – Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы». В начале 2011 года компания начала реконструкцию Елисеевского магазина и в марте 2012 года прошло открытие. Сейчас Дом работает не только как памятник эпохи модерна, но и как магазин.

Потенциал у Императорского Конюшенного ведомства велик, поскольку он может стать уникальным общественным пространством в центре города. «…Локация и особенности памятника архитектуры позволяют использовать его с акцентом на создание центра притяжения для горожан и туристов. Это может быть многофункциональный комплекс с общественным пространством, арт-кластером, ресторанами, кафе, барами и гастромаркетом, магазинами, коворкингами», – подчеркивает генеральный директор Colliers International в Санкт-Петербурге Андрей Косарев.