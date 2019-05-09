«Пристрелят» или восстановят: что ждет Конюшенное ведомство?

В 19 веке Стасов провел полную реконструкцию здания за 6 лет, в 21 веке Конюшенное ведомство ждет реновации уже почти 10 лет. Его судьба ярко демонстрирует все сложности в вопросах сохранения исторического облика Петербурга.

Долгое время в здании ведомства располагался гараж ГУВД, что плохо сказалось на состоянии памятника. Затем власти города предприняли первую попытку восстановления исторически важного объекта. Начиная с 2006 года, здание переходило от одного арендатора к другому, но ни один из них так и не взялся за его реконструкцию. В 2013 компания «Плаза Лотос Групп» предложила превратить памятник архитектуры в апарт-отель One Konyushennaya Square с подземным паркингом. Это вызвало широкий резонанс.

«Если проект в нынешнем виде будет реализован, мы никогда больше не увидим стасовские конюшни. Такое «приспособление под современное использование» приведет, как я считаю, к уничтожению федерального памятника», – заявил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Его поддержал доктор искусствоведения Андрей Пунин: «Никогда не видел более преступного проекта». В итоге под общественным натиском удалось добиться отказа от такого «сохранения» памятника, однако он продолжил необратимо разрушаться. Позже была попытка «реанимировать» Конюшенное ведомство, передав его Государственному музею истории Санкт-Петербурга. По его заказу даже были проведены первоочередные противоаварийные работы. Но со временем стало понятно, что требуются масштабные и срочные меры по консервации.

На сегодняшний день Смольный рассматривает несколько концепций развития комплекса. По одной из них в стасовских флигелях будет создано многофункциональное арт-пространство с гостиницей, образовательным блоком, гастрономической зоной, творческими центрами, мастерскими, экскурсионным бюро и открытой театрально-концертной площадкой. Этот проект предполагает сохранение общего вида здания. Вторая концепция выходит за рамки только Конюшенного ведомства. Комплексная реставрация включает и здания с другой стороны площади: Конюшенный музей, Мастеровой и Конюшенный двор и исторические кирпичные сараи. Всю это территорию планируется превратить в общественное пространство для жителей города и туристов. Однако историк архитектуры Борис Кириков заметил: «Обе идеи сырые. Это нонсенс».

Фото: urbis.spb.ru

На данный момент выбор инвестора и проекта реконструкции отложен на неопределенный срок. Но, по мнению экспертов, если в ближайшее время город не определится с концепцией Конюшенного ведомства, то Петербург может потерять уникальный архитектурный объект.

«Состояние Конюшенного ведомства неудовлетворительное, мягко говоря. Необходимость скорейшего решения вопроса очевидна. Государство не должно умывать руки, когда речь идет о таком выдающемся памятнике истории и культуры», – заявил глава Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК Александр Марголис.

Но при выборе проекта необходимо не только «заполнить» территории ведомства новыми объектами, но и обеспечить безопасность исторических конструкций. Реконструкция не должна быть сопряжена с риском полной или частичной утраты подлинного памятника. Анна Дудникова, активистка РОО «Охтинская дуга» приводит мнение горожан о том, что если не удастся отстоять Конюшенное ведомство, то останется только Зимний дворец переоборудовать под апартаменты.

Конюшенный комплекс – это уникальное по своей исторической ценности пространство. Заслуженный архитектор России Борис Николащенко отмечает: «Для Петербурга первична форма, функция вторична. Не здание нужно трансформировать под нее, а функцию подбирать к зданию».

Фото: theartnewspaper.ru

Но пока дискуссии о дальнейшей судьбе Конюшенного ведомства зашли в тупик. И, несмотря на то, что своей реконструкции оно ждёт уже давно, в администрации Петербурга заявили, что пока «не знают, в каком состоянии находится здание, его фундаменты и грунты». Процедура обследования ещё только запланирована и уже после нее комитет по инвестициям начнет готовить документацию и объявит конкурс. А пока стены исторического памятника 18 века подкреплены балками, потому что они слишком сильно накреняются.