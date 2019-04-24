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За год спрос на бизнес-тарифы агрегаторов такси в Петербурге увеличился в два раза

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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Основной пик спроса на премиальные тарифы приходится на вечернее время.

С марта 2018 по март 2019 количество заказов по тарифу «Бизнес» в Петербурге выросло более, чем на 170%, отмечают в компании Яндекс.Такси. По словам, руководителя направления премиальных услуг Яндекс.Такси Дениса Стамата, это устойчивый тренд, который указывает на то, что потребность в услугах, связанных с комфортом, у жителей и гостей Северной столицы растет.

«Кратный рост сегмента премиальных перевозок в Северной столице начался прошлым летом. Это совпало с началом Чемпионата мира по футболу 2018, что несомненно подстегнуло спрос. Люди окунулись в царящую атмосферу праздника, многие решили попробовать что-то новое – например, перемещаться по городу с большим комфортом, заказывая машины бизнес-класса. Таким образом, за время проведения мирового первенства по футболу число новых пользователей тарифа «Бизнес» выросло в 2,5 раза. Значительная часть новых клиентов перешла в категорию постоянных», – пояснил Денис Стамат.

По данным Яндекс.Такси, основной пик спроса на премиальные тарифы приходится на вечернее время – после 19 часов, а также на пятницу и субботу. Самые популярные маршруты – район возле Московского вокзала и ТЦ «Галерея», аэропорт Пулково, ДЛТ (ЦУМ), культурные и деловые места вдоль Невского проспекта, рестораны и бары на улице Рубинштейна, а также район Таврического сада.

По словам Стамата, примерно 2,5% от общего числа пользователей премиальных тарифов в Петербурге составляют туристы. По данным комитета по развитию туризма, их число выросло до 8 млн человек в 2018 году.

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