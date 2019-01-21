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Виктор Прокопцов неделями выбирает в суде компанию для экспертизы

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© Фото: pixabay.com

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В роли истца предприниматель участвует в десятках спорах с партнерами по бизнесу.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти 16 января прошло очередное заседание по одному из дел, в котором Виктор Прокопцов выясняет разногласия со своими партнерами. Процесс по делу идет уже более семи месяцев. Почти на каждом заседании бизнесмена представляют разные адвокаты, чем сложнее и запутаннее становится процесс, тем более опытного представителя выводит истец. На данный момент в судах различной инстанции рассматриваются десятки дел с участием Виктора Прокопцова, а бумажной работой в этих процессах занимается множество людей. Каждый процесс имеет тома различных документов. И не важно, насколько незначительный спор рассматривает суд.

Первая часть заседания прошла за изучением ответов из различных инстанций по всей России, в которые судом отправлялись запросы по ходатайствам Виктора Прокопцова. Бизнесмен пытался найти связь в утере паспорта в Новосибирске и уголовным делом над мошенником в Петербурге. При этом представители истца постоянно выражают сомнения по поводу происхождения различных документов у защиты, ведь им тогда сложнее будет отстаивать свою правоту. Достоверность всех справок и выписок, которые прикладывает к делам Виктор Прокопцов, никто не ставит под вопрос, да и физически сложно все это проверить.

Виктор Прокопцов всегда уверенно идет в суд для решения споров в бизнесе, здесь он чувствует себя как рыба в воде. Представители бизнесмена умело используют несовершенства законодательства и различных государственных учреждений. Это и многие другие однотипные дела превращаются в целую сеть из прецедентов, которые впоследствии используются как доказательства своей правоты.

В процессе рассмотрения дела стороны пытались договориться о назначении экспертизы, но представители Виктора Прокопцова выразили сомнение выбору оппонента: «Такое впечатление, что ответчик готов нести расходы только при проведении экспертизы в конкретной компании, мы возражаем». Представители истца выражают постоянный скептицизм и недоверие к любым доводам ответчика, усложняя и затягивая процесс по делу, ими же начатому. В итоге выбор экспертной компании будет сделан на следующем заседании, которое пройдет почти через месяц.

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