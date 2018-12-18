  • 18 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 12:22 66.7636  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 12:22 75.8879  
Нефть($) 18.12.2018 58.56 0.63
Нефть(p) 18.12.2018 3870.34 +47.47

Виктор Прокопцов предоставил суду 900 страниц доказательств

Автор:


© Фото: Penn State / flickr.com

Темы дня

Бизнесмен уверен в своей правоте, но Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил его жалобу.

В Тринадцатом арбитражном апелляционном суде 12 декабря прошло заседание, на котором представители бизнесмена Виктора Прокопцова пытались обжаловать решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Председательствовавший судья Владимир Семиглазов оставил предыдущее решение суда без изменений, а жалобу без удовлетворения.

Представители истца заявили, что «собрали и представили все возможные доказательства, которые была возможность», но оба суда не увидели, как это относится предмету спора. Прокопцов считает, что «решение суда подлежит отмене, поскольку судья неправильно определил предмет доказывания». «Он вынес решение, несмотря на то что мы приводили подтвержденные нотариально документы о действиях ответчика, направленных на причинение вреда», – заявили представители бизнесмена. Судье приходится успокаивать представителей истца в порыве доказать свою правоту: «Вас ни о чем не спрашивали, не надо вскакивать».

Председательствующий судья также не всегда понимает истца, чего он требует, монотонный бубнеж его представителей прерывается вопросом: «По существу кто-то будет выступать?». Ответчик по делу большую часть заседания также не понимает происходящего, поскольку «размер убытков по данному спору не доказан ни по существу, ни по размеру, соответственно никаких убытков нет». Ответчик обращает внимание, что «все доказательства Прокопцова – выписки из разных аудиторских заключений с нарушением нумерации страниц, поэтому достоверность указанных документов не представляется возможность установить. Аудиты не заверены, не имеют печати и подписи уполномоченных лиц».

Представители Прокопцова даже составили для Апелляционного суда таблицу, где выделили все свои ходатайства, которые не удовлетворил суд первой инстанции. В конце концов выяснилось, что одного заседания было недостаточно, а судья неправильно все понял. Обычно Прокопцов судится месяцами, если не годами, соответственно есть время сплести паутину из ходатайств, свидетелей и малозначительных фактов. Представители ответчика рассказали, что на данный момент у бизнесмена более 60 активных судебных разбирательств.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где продают отличные товары, которыми можно украсить елку или дом.

    читать далее →

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram