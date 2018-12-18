Виктор Прокопцов предоставил суду 900 страниц доказательств

В Тринадцатом арбитражном апелляционном суде 12 декабря прошло заседание, на котором представители бизнесмена Виктора Прокопцова пытались обжаловать решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Председательствовавший судья Владимир Семиглазов оставил предыдущее решение суда без изменений, а жалобу без удовлетворения.

Представители истца заявили, что «собрали и представили все возможные доказательства, которые была возможность», но оба суда не увидели, как это относится предмету спора. Прокопцов считает, что «решение суда подлежит отмене, поскольку судья неправильно определил предмет доказывания». «Он вынес решение, несмотря на то что мы приводили подтвержденные нотариально документы о действиях ответчика, направленных на причинение вреда», – заявили представители бизнесмена. Судье приходится успокаивать представителей истца в порыве доказать свою правоту: «Вас ни о чем не спрашивали, не надо вскакивать».

Председательствующий судья также не всегда понимает истца, чего он требует, монотонный бубнеж его представителей прерывается вопросом: «По существу кто-то будет выступать?». Ответчик по делу большую часть заседания также не понимает происходящего, поскольку «размер убытков по данному спору не доказан ни по существу, ни по размеру, соответственно никаких убытков нет». Ответчик обращает внимание, что «все доказательства Прокопцова – выписки из разных аудиторских заключений с нарушением нумерации страниц, поэтому достоверность указанных документов не представляется возможность установить. Аудиты не заверены, не имеют печати и подписи уполномоченных лиц».

Представители Прокопцова даже составили для Апелляционного суда таблицу, где выделили все свои ходатайства, которые не удовлетворил суд первой инстанции. В конце концов выяснилось, что одного заседания было недостаточно, а судья неправильно все понял. Обычно Прокопцов судится месяцами, если не годами, соответственно есть время сплести паутину из ходатайств, свидетелей и малозначительных фактов. Представители ответчика рассказали, что на данный момент у бизнесмена более 60 активных судебных разбирательств.