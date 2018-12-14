Пожары в торговых центрах Петербурга: местные жители считают, что опасные объекты необходимо закрыть

Вчера, 13 декабря, в аквапарке петербургского ТРЦ «Питерлэнд» произошел пожар. О масштабе ЧП говорит тот факт, что в ликвидации возгорания участвовало 15 единиц техники и 60 спасателей. Только по счастливой случайности обошлось без жертв.

По словам очевидцев, неожиданно в аквапарке запахло гарью, а потом повалили клубы едкого дыма. Очень скоро значительно ухудшилась видимость. Несмотря на это, эвакуацию так и не объявили. Иными словами, система пожарной сигнализации оказалась неисправной.

В августе 2018 года суд вынес решение о закрытии ТРЦ «Питерлэнд» и аквапарка на несколько месяцев. Причина – так и не устраненные нарушения правил пожарной безопасности. Теперь руководству торгово-развлекательного комплекса со стороны МЧС также вынесено предписание о «работе над ошибками».

Как показывает практика, временное закрытие опасных объектов не всегда помогает решать существующие проблемы. Некоторые комплексы в Петербурге продолжают работать, несмотря на выявленные нарушения. Так обстоит дело и с торгово-выставочным центром «Гарден Сити» в Приморском районе. Еще весной проверки выявили свыше десятка нарушений противопожарных правил, которые могут сыграть роковую роль.

По итогам проверки владельцам «Гарден Сити» был выписан штраф в размере 150 тысяч рублей и назначен срок устранения нарушений – февраль 2019 года. Несмотря на это, инициативные граждане продолжают настаивать на немедленном закрытии ТВК. Соответствующая петиция набрала в интернете несколько тысяч подписей.

Обратил внимание на проблему с «Гарден Сити» и петербургский парламентарий Константин Чебыкин. После общения с активистами он направил в прокуратуру и ГУ МЧС соответствующие заявления.

Одна из активисток – петербурженка Елена – поблагодарила депутата Чебыкина. По ее словам, остается надеяться, что запрос парламентария повлияет на ситуацию, и горожане добьются справедливого решения в связи с нарушениями проблемного ТВЦ.

Жители Петербурга ждут от властей города решимости повлиять на ситуацию. Только жесткие меры позволят обезопасить посетителей торговых комплексов от трагических инцидентов.