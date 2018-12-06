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Виктор Прокопцов затягивает очередное судебное разбирательство

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© Фото: Penn State / flickr.com

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Бизнесмен много месяцев ведет судебную тяжбу с бывшими партнерами.

Представители Виктора Прокопцова 5 декабря 2018 года на очередном заседании в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти продолжили длительное разбирательство о жилой недвижимости. Истец выразил протест по поводу дополнительных вопросов эксперту, который должен внести ясность в запутанный спор. Ответчик пытался несколько раз сформулировать ходатайство, но бизнесмен остался непреклонен и каждый раз протестовал.

При этом сам Виктор Прокопцов не стесняется постоянно добавлять работу суду. На одном заседании, к примеру, он ходатайствовал о привлечении материалов из уголовного дела, в котором фигурировал поддельный паспорт. После прохождения нескольких инстанций в Петербурге, запрос отправился в Новосибирскую область. Примерно так же дело обстоит и с документами – в распоряжении суда имеются несколько томов технических паспортов, справок и выписок по предмету спора, жилой недвижимости. Все, что только мог законно получить Виктор Прокопцов, он приобщил к делу.

Судья Светлана Салтыкова на заседаниях пытается вникнуть в суть спора и понять, что хочет доказать сторона бизнесмена Прокопцова. Ведь он каждый раз просит приобщить к делу все новые документы, ходатайствует о привлечении свидетелей, добавляет, вроде бы, не связанные факты из других дел. В итоге в суд постоянно поступают ответы от различных ведомств и служб, которые требуют изучения и понимания. Соответственно процесс длится уже несколько месяцев, а каждое заседание только увеличивает количество документов в деле.

Представители истца неустанно ищут повод, который можно опротестовать в суде, опираются на любые прецеденты и связывают вместе дела вне всякой логики. Следующее заседание по делу состоится уже в 2019 году. 

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