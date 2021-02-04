В День борьбы против рака Беглов посетил онкологический центр

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в рамках Всемирного дня борьбы против рака, в четверг, 4 февраля, посетил основной онкологический центр в поселке Песочное. На месте глава города оценил уровень эксплуатации нового оборудования, которое поступило в медучреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Кроме того, Беглову рассказали о проекте строительства отдельного амбулаторного подразделения центра. В нем повысят мощность онкостационара и разделит амбулаторные и стационарные потоки пациентов.

Всего в больнице развернуто 575 коек-мест для пациентов. Также в онкоцентре проводиться консультация, лечение и прием пациентов, в том числе и детей.