Петербуржцы жалуются на образовавшийся каток после ледяного дождя

В Санкт-Петербурге горожане жалуются на образовавшийся после ледяного дождя гололед на тротуарах.

«Тут просто каток», — заявил один из петербуржцев о ситуации в районе станции метро «Удельная».

Также стоит отметить, что никаких дорожных служб на улицах, которые бы боролись с гололедом, нет. Однако ранее, комитет по благоустройству Петербурга под руководством Сергея Малинина сообщал, что не жалеет соли для улиц. Но помощи местные жители, от правительства города, так и не дождались. Также петербуржцы сообщают, что вот именно сейчас соль очень пригодилась для устранения гололедицы на дорогах.