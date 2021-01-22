Закрытые из-за пандемии учреждения допобразования возобновят свою работу

В субботу, 23 января, в Санкт-Петербурге возобновят работу учреждения дополнительного образования, которые были вынуждены закрыться в декабре в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга, заявила, что у правительства Северной столицы появились хорошие новости. В субботу, все без исключения учреждения допобразования, начнут свою работу.

«Наверное, не было в последние два месяца более животрепещущей темы — как для детей, так и для родителей», — сообщила замглавы города.

Очные занятия были приостановлены 14 декабря прошлого года из-за эпидемиологической обстановки в городе.