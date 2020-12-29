Россияне провозгласили медработников и разработчиков вакцины от СOVID-19 героями 2020 года

Большинство граждан Российской Федерации определили медицинских работников как героев 2020 уходящего года, далее в рейтинге занимают место сотрудники МЧС, а после МЧС следуют - специалисты-вирусологи, которые разработали вакцину от коронавирусной инфекции. Опрошенные выразили своё мнение о том, что героями считаются те, то честные, порядочные, а также бесстрашные.

Также опрошенные россияне рассказали, кто для них в этом году антигерой - спекулянты, которые повышают цены на медикаменты, паникёры, а также политики, которые устраивают свою карьеру на основе пандемии.

Провёл опрос, а также опубликовал результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения. В опросе своё предпочтение, которое выразилось в 55 процентах, россияне отдали врачам, 31 процент заработало ведомство МЧС, третье место и 22 процента закрепились за учёными-вирусологами.