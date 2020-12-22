В 2021 году специалисты обещают снижение уровня безработицы

По прогнозу специалистов из Центра занятости населения, в грядущем 2021 году уровень безработицы будет снижаться.

Привычную рабочую жизнь местных жителей Петербурга изменила пандемия коронавирусной инфекции. С весны 2020 года многие граждане потеряли свои рабочие места из-за закрытия предприятий.

Служба занятости населения сообщает, что на сегодняшний день на учёте состоят 97 127 граждан. Больше всего ущерба получили такие сферы, как туристическая сфера, общественное питание, спортивная область, сфера красоты и т.д. Однако без особого вреда пандемия оказалась для научной сферы, а также не особо затронула рабочий персонал и область безопасности.

Специалисты поделились прогнозом на 2021 год по безработице. Центр занятости рассказал, что сейчас сохраняется тренд сокращения числа безработных, это началось ещё в октябре. Поэтому центр занятости прогнозирует восстановление рынка труда в 2021 году.