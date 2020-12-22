Для российских школ придумали новые правила на 2021 год

Роспотребнадзор утвердил новые правила для работы российских школ и детских садов с 2021 года, которые будут работать в соответствии с санитарными требованиями.

Среди таких правил это то, что расстояние от школы или детсада в городе не должно быть более 500-800 метров, а в деревне не должно превышать 1 километр. Также тем детям, которые находятся на занятиях более 4-х часов, необходимо будет организовать горячее питание в школьных столовых.

Кроме того, урок должен длиться не более 45 минут. Время перемены также ограничено — не меньше 10 минут. Инфракрасные обогреватели использовать в школах запретили.

Новые правила начнут действовать до 2027 года.