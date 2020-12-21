Петербургские власти объявили 31 декабря выходным днем

Данная информация была опубликована на сайте администрации города.

Все организации Петербурга получили рекомендацию предоставить сотрудникам выходной 31 декабря. Сотрудники исполнительных органов власти выйдут на работу 26 декабря вместо 31 декабря.

Кроме того, губернатор Петербурга рекомендует жителям города провести праздник дома. По его словам, 2020 год был очень тяжелым, в связи с чем гражданам должна быть предоставлена возможность отдохнуть в Новый год вместе со своей семьей.

Отмечается, что езе 37 регионов России объявили 31 декабря выходным днем, в их число вошла Ленинградская область. По результатом вопроса, который проводил портал Superjob, 80% россиян не хотят работать перед Новым годом.