Михаил Мишусти поручил министрам продумать решение вопроса о ценах на онлайн-обучение в высших учебных заведениях.
Данный вопрос о цене на онлайн-обучение вошёл в список поручений, который дал Владимир Путин по результатам ежегодной пресс-конференции президента.
Михали Мишустин 21 декабря поручил Министерству образования и науки, Министерству просвещения и Минисстерству финансов разработать до середины февраля возможное изменение ценовой политики за обучение в высших учебных заведениях по онлайн-обучению. Скорее всего, будет продумана возможность скидки для студентов на платном обучении.
В правительстве обещали заняться снижением цен на онлайн обучение
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Михаил Мишустин поручил разобраться с ценовым вопросом.
Михаил Мишусти поручил министрам продумать решение вопроса о ценах на онлайн-обучение в высших учебных заведениях.
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