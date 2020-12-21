В правительстве обещали заняться снижением цен на онлайн обучение

Михаил Мишусти поручил министрам продумать решение вопроса о ценах на онлайн-обучение в высших учебных заведениях.

Данный вопрос о цене на онлайн-обучение вошёл в список поручений, который дал Владимир Путин по результатам ежегодной пресс-конференции президента.

Михали Мишустин 21 декабря поручил Министерству образования и науки, Министерству просвещения и Минисстерству финансов разработать до середины февраля возможное изменение ценовой политики за обучение в высших учебных заведениях по онлайн-обучению. Скорее всего, будет продумана возможность скидки для студентов на платном обучении.