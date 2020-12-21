С 21 декабря в метро Питера начнут продажу новых жетонов

С сегодняшнего дня, 21 декабря, в метро северной столицы выпустили в продажу новые юбилейные жетоны. Пресс-служба подземного транспорта города поделилась информацией.

Сразу после открытия касс продажа юбилейных жетонов будет в блистере и посвящена юбилеям двух станций. "Станция метрополитена - "Елизаровская." 50 лет", а также "Станция метрополитена "Ломоносовская". 50 лет " - этим станциям посвящены жетоны. Ещё в продаже будет разновидность жетоново без блистера.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что юбилейные жетоны без блистера будут в продаже исключительно на станциях "Елизаровская" и "Ломоносовская". Цена на новые жетоны без блистера будет 55 рублей, с блистерами жетоны будут стоить 390 рублей. Также количество юбилейной продукции ограничено.