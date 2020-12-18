МЧС провели учения на Ладожском озере

В пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области сообщили, что сотрудники МЧС провели учения по отработке спасения людей, которые провалились под лёд. Учения проходили в Шлиссельбурге.

Было два сценария учений. В первом сценарии провалившийся под лёд пострадавший подал сигнал о помощи с помощью фальшфейера. Потенциальный пострадавший зажёг сигнальное средство и ждал спасательных служб.

Второй сценарий учений по спасению провалившихся под лёд предусматривал такое развитие событий, что пострадавший провалился под лёд около берега у крепости "Орешек". Спасательная служба пришла на помощь пострадавшему на воздушно подушке. Сотрудники МЧС вытащили провалившегося под лёд человека из воды. Пострадавший был успешно доставлен на берег.