На Московском НПЗ происходит экологическая модернизация завода
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На смену старым установкам поставят новый комплекс переработки нефти «Евро+».
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