В 2021 году в Петербурге поток в метрополитене снизился на 38%

Юлия Звягинцев, заместитель начальника Санкт-Петербургского метрополитена, заявила, что в этом году пассажиропоток снизился по сравнению с прошлым годом на треть. Кроме того, замглавы метро отметила, что самый низкий уровень пассажиропотока в метро наблюдался в апреле, когда все граждане сидели дома из-за введенных ограничений по «ковиду». За то время число поездок сократилось на 80%.

Пресс-служба метро Петербурга сообщает, что за этот год пассажиропоток снизился на 38%, по сравнению с 2019 годом.

Также отметим, что в основном пассажиры используют для проезда в метро карту «Подорожник». Жетонами метро пользуются меньше 10% пассажиров.