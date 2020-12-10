Петербуржцев не устраивает елка на Дворцовой

Жители Северной столицы обеспокоены еще одним новогодним вопросом. Они гадают, распушится ли елка, установленная на Дворцовой площади.

В ночь на 8 декабря в Петербурге была установлена живая ель впервые за несколько лет. Однако при транспортировке дерево потеряло часть кроны, в результате чего его пришлось устанавливать при помощи крана «по частям».

Ветки, которые отвалились, были возвращены на место с помощью металлических конструкций. Данное решение не удовлетворило жителей города, их расстраивает вид «облысевшей» елки.

Установка дерева вместе с украшениями обошлась в 10 млн рублей. Петербуржцы высказывают свое недовольство в соцсетях, по их мнению искусственное дерево выглядело бы лучше.