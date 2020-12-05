Сотрудников аэропорта Пулково отправили в вынужденный простой

Один из сотрудников ООО «Воздушные ворота Северной столицы» поделился, что руководство аэропорта решило вынужденно отправить некоторую часть работников «в запас». Работники, находящиеся в запасе, будут там до конца марта 2021 года. Такое произошло по причине сокращения пассажирского потока аэропорта. В месяц они теперь будут получать 14 тысяч рублей.

Владимир Макаров, заместитель председателя Профсоюза работников наземных служб аэропорта, считает, что это не самый худший вариант, так как меры аэропорта могут не ограничиться исключительно простоями, ситуация в Пулково может довести до сокращения сотрудников. Однако в аэропорте Пулково сообщают, что штат сотрудников они не хотят увольнять и полностью его сохранят.