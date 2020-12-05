Врачи Санкт-Петербурга снова спасли жизнь

Двухлетний пациент был доставлен в очень тяжёлом состоянии в учреждение клиники СПБГПМУ прямиком из Новгорода.

У пациента была опухоль сердца, которую врачи успешно удалили. Новообразование в области сердца перекрыло мальчику митральный клапан. Это угрожало жизни маленького пациента, он был доставлен на операционный стол с уже развившимся отёком лёгких.

Врачи делали операцию в течение семи часов, мальчик был подключён к аппарату искусственного кровообращения. После успешной операции пациента определили в реанимационную палату. Там находится реанимация детского отделения, где у маленьких пациентов кардиохирургические патологии. Сейчас состояние мальчика отмечается как стабильное.