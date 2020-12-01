Военно-медицинскую академию возглавил Евгений Крюков

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии появился новый начальник академии. Им оказался генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.
Офицера представили коллективу академии 1 декабря. Представил Евгения Крюкова первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.
Евгений Крюков заслуженный врач РФ. Ранее офицер занимал должность руководителя Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко в Москве. Крюков автор около 120 научных работ. Кроме того, новый начальник Военно-медицинской академии имеет на своем счету большое количество наград. В их числе это медаль «За воинскую доблесть I степени».