В Санкт-Петербурге могут внести запрет на концерты

В Северной столице стоит под вопросом запрет на концерты. Александр Беглов высказался категорично по поводу горожан, которые нарушают масочно-перчаточны режим. Власти города точно введут запрет на концерты, если жители и гости города так же продолжат игнорировать средства индивидуальной защиты в общественных места и местах большого скопления народа. Александр Беглов сказал, что у петербуржцев стоит выбор только между двумя категориями, а именно: либо маска и перчатки, либо жители и гости города сидят дома. Также губернатор Санкт-Петербурга добавил, что чудес в данном случае не бывает.

Напомним, что недавно прошёл концерт рэпера Басты, где он собрал тысячи человек. Однако фанаты артиста проигнорировали средства индивидуальной защиты и были без масок и перчаток.

Напомним, что власти города прибегли к новым мерам против распространения коронавирусной инфекции. В городе теперь в торговых центрах не работают фуд корты, а также катки.