В Ленобласти принимают решение по поводу введения аварийного режима в "Доме Говинга"

Информация о памятнике архитектуры регионального значения появилась во вторник, 24 ноября, в официальном Telegram-аккаунте региона.

К решению о введении режима аварийной ситуации привел тот факт, что владелец здания находится в процедуре банкротства, а разваливающееся здание выступает в качестве залога по кредиту. В администрации сообщили, что с целью предотвращения причинения ущерба здоровью людей из-за возможного обрушения здания, на объекте будут выполнены консервационные работы. Помимо этого, сообщается, что в отношении обанкротившегося владельца памятника архитектуры регионального значения будет заведено уголовное дело.