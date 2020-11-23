Российское ПО установят на электронных устройствах

Отечественное программное обеспечение появится на всех электронных устройствах, которые будут произведены в период с первого января следующего года.

Сообщается, что различные программы, в перечень которых входят браузеры, поисковики, социальные сети и многое другое, в следующем году будут установлены на новых устройствах, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Кроме того, ожидается появление на электронных устройствах e-mail сервисов, а также голосовых помощников. Отмечается, что возможность пользоваться программным обеспечением отечественного производства обретут исключительно граждане Российской Федерации.