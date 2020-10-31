На 91-м году жизни скончался актер Шон Коннери

В субботу, 31 октября на 91-м году жизни скончался британский актер и продюсер Шон Коннери.

Актер прославился свое ролью Джеймса Бонда, сыгравший роль агента в семи шпионских триллерах. Критики называли актера лучшим Джеймсом Бондом.

Помимо роли «агента 007» Коннери снялся в таких фильмах как: «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».

Сыграв в фильме «Неприкасаемые» в роли ирландского полицейского британский актер получил «Оскар». Помимо кинопремии Шон Коннери получил и множество других наград, в их числе получение «Золотого глобуса». Также королева посвятила Коннери в рыцари в 2000 году во дворце Холируд.